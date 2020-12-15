Вкладчик CityCommerce Bank добился через ВАКС регистрации НАБУ дела об EUR62 млн ущерба с обвинениями в адрес Авакова и Гонтаревой, Гонтарева называет это абсурдом

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) по решению Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) внесло в Единый реестр досудебных расследований ведомости о криминальном правонарушении, заявленные вкладчиком выведенного с рынка "Городского коммерческого банка" (CityСommerce Bank), который обвиняет главу МВД Украины Арсена Авакова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву в причастности к нанесению ущерба на EUR62 млн из-за списания $58,7 млн средств банка через австрийский Meinl Bank в пользу компании бизнесмена Владимира Антонова в 2015 году.

"1 декабря 2020 года во исполнение определения следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 27 ноября 2020 года в деле №991/9656/20 Национальным бюро начато расследование в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 364-1 УК по факту злоупотребления полномочиями должностными лицами ПАО "Городской коммерческий банк" при возможном содействии должностных лиц органов государственной власти во время осуществления финансовых операций с использованием корреспондентских счетов, открытых указанным банковским учреждением в Meinl Bank Aktiengesellschaft (Вена, Австрия), которыми были причинены тяжкие последствия ПАО "Городской коммерческий банк", - говорится в ответе НАБУ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Согласно базе судебных решений, первоначально НАБУ в середине ноября не открыло дело по жалобе вкладчика, который обжаловал эти действия в ВАКС и добился внесения дела в реестр.

В свою очередь Гонтарева в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" назвала эти обвинения абсурдом.

"Что можно сказать, полный бред!! Я еще в сентябре 2014 года на встрече с главой ЦБ Австрии г-ном Навотным подняла вопрос о санкциях для банка Meinl за отмывочную деятельность, а потом публично об этом говорила везде", – заявила экс-глава НБУ.

Она отметила, что первое совещание с банками на счет Meinl и других банков-отмывок было в 2014 году, а затем в условиях бездействия австрийского регулятора Нацбанк Украины под ее руководством запретил банкам размещать средства на корсчетах Meinl Bank, а также ряда других подобных банков в Австрии, Лихтенштейне, Люксембурге, Латвии и Эстонии.

Гонтарева также напомнила, что ЦБ Австрии только в прошлом году забрал у Meinl Bank лицензию.

Согласно определению ВАКС в системе судебных решений, истец оценивает нанесенный ему ущерб от ликвидации Городского коммерческого банка в $1 млн. Среди обвиняемых им также лица, бывшие на тот момент замглавой НБУ, директоры-распорядители Фонда гарантирования вкладов физлиц, начальником ГСУ МВД Украины и ГСУ НПУ, глава Госслужбы финмониторинга и подчиненные им лица.

Истец утверждает, что должностные лица "Конверсбанк", переименованного позже в Городской коммерческий банк, по сговору с владельцем банка гражданином РФ Антоновым, договоренности с должностными лицами Meinl Bank и при содействии украинских должностных лиц организовали передачу Meinl Bank через его счет в Deutsche Bank Trust Co Americas $58,7 млн средств вкладчиков банка. Впоследствии, указывает истец, ссылаясь на СБУ, эти деньги списала компания Melfa Group Ltd Антонова в конце декабря 2015 года благодаря договорам ответственного хранения, заключенным еще в 2011 году в нарушение требований НБУ и законов. В результате, считает заявитель, был нанесен ущерб на EUR62 млн вкладчикам, Минфину и Нацбанку, которые были вынуждены кредитовать Фонд гарантирования вкладов физлиц.

По мнению истца, украинские должностные лица совершили преступления по статьям Уголовного кодекса о злоупотреблении властью или служебным положением, а также о превышении власти или служебными полномочиями работником правоохранительного органа.

Как сообщалось, в феврале 2019 года Антикорупционная прокуратура Австрии в рамках расследования отмывания украинских денег через Meinl Bank вышла на 30 человек и одно объединение. Имена подозреваемых в австрийской прокуратуре не называли, однако известно, что среди них есть граждане Украины. В уголовном производстве говорится об исчезновении денег с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии.

По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), с корреспондентских счетов в Meinl Bank было незаконно выведено $385 млн и EUR75 млн. Эти деньги были направлены по указанию владельцев или топ-менеджмента банков-банкротов в оффшоры в 2014-2015 гг., как правило, перед введением в проблемные банки временной администрации. В частности, через Meinl Bank вывели $38 млн из Пивденкомбанка, $40 млн из Терра Банка, $39,5 млн из ВиЭйБи Банка, EUR62 млн из Городского коммерческого банка и $44 млн из банка "Киевская Русь".

Схема вывода денег была следующей: банк в Австрии по указанию владельца украинского банка выдает кредиты подконтрольным украинцам оффшорным компаниям. Гарантией этих кредитов становятся средства на корреспондентских счетах украинского банка в иностранном банке, который дает кредит. В конце концов, кредит не возвращается и "гарантийные" средства с корсчета украинского банка забирает как залог австрийский банк. Такого рода операции сами по себе не являются незаконными, однако часто их используют для отмывания средств.

Кроме Австрии, расследование по подозрению в отмывании денег украинскими банками осуществляются и в Лихтенштейне. По данным ФГВФЛ, деньги выводились через Bank Frick and Co.

Нацбанк Украины отозвал банковскую лицензию у Городского коммерческого банка в марте 2015 года.