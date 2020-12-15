Более 900 украинских женщин получили звание "Мать-героиня" - указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 568/2020 от 15 декабря 2020 года "О присвоении почетного звания "Мать-героиня", сообщает во вторник пресс-служба президента.

Согласно документу, за обеспечение образцового воспитания детей в семье, создание благоприятных условий для получения детьми образования, развития их творческих способностей, формирования высоких духовных и моральных качеств отмечено 901 украинскую женщину.

Почетное звание "Мать-героиня" присвоено многодетным матерям, воспитавшим до восьмилетнего возраста пять и более детей, в том числе детей, усыновленных в установленном законодательством порядке.