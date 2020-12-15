События

20:26 15.12.2020

Сотрудники театров и кинотеатров протестуют в Париже против закрытия объектов культуры

1 мин читать
Сотрудники театров и кинотеатров протестуют в Париже против закрытия объектов культуры

Несколько тысяч сотрудников сферы культуры во вторник вышли на акцию протеста в Париже, чтобы выразить недовольство ограничениями из-за COVID-19, сообщают французские СМИ.

Сотрудники театров, кинотеатров, концертных залов собрались на площади Бастилии.

Протестующие скандировали лозунги с требованием открыть объекты культуры, которые, согласно распоряжению правительства страны, будут закрыты до 7 января 2021 года.

На минувшей неделе власти Франции объявили о пакете помощи в 35 млн евро сфере культуры. Однако многие из участников акции протеста сомневаются, что получат поддержку со стороны государства.

Накануне на подобную акцию вышли управляющие ресторанов, баров, отелей и других заведений сферы услуг. Демонстранты требовали как можно скорее разрешить им открыть их заведения.

Во Франции в конце октября ввели режим повсеместной изоляции. Магазины, которые торгуют не жизненно важными товарами, а также рестораны, кафе, бары закрылись. В конце ноября во Франции при соблюдении строгих санитарных правил возобновил работу торговый сектор, однако магазинам разрешено работать только до 21:00.

Теги: #протест #франция #культура
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:35 14.12.2020
Рестораторы и отельеры протестуют в Париже против ограничений из-за COVID-19

Рестораторы и отельеры протестуют в Париже против ограничений из-за COVID-19

21:14 13.12.2020
Шахтеры начнут всеукраинскую акцию протеста если им до 20 декабря не выплатят зарплаты

Шахтеры начнут всеукраинскую акцию протеста если им до 20 декабря не выплатят зарплаты

19:36 09.12.2020
Французы критически относятся к идее вакцинации от COVID-19 - данные опроса

Французы критически относятся к идее вакцинации от COVID-19 - данные опроса

00:05 09.12.2020
Матч Лиги чемпионов УЕФА ПСЖ - "Истанбул Башахшехир" прерван из-за расистского скандала

Матч Лиги чемпионов УЕФА ПСЖ - "Истанбул Башахшехир" прерван из-за расистского скандала

20:55 08.12.2020
Прокуратура потребовала приговорить экс-президента Франции Саркози к 4 годам тюрьмы, 2 из них условно

Прокуратура потребовала приговорить экс-президента Франции Саркози к 4 годам тюрьмы, 2 из них условно

20:44 08.12.2020
Франция планирует построить до 2038г атомный авианосец за 7 млрд евро - СМИ

Франция планирует построить до 2038г атомный авианосец за 7 млрд евро - СМИ

18:31 08.12.2020
Еще один белорус получил два года колонии за надпись у места гибели протестующего в Минске

Еще один белорус получил два года колонии за надпись у места гибели протестующего в Минске

00:33 08.12.2020
Необходимо три ключевых шага для развития культуры общин

Необходимо три ключевых шага для развития культуры общин

14:40 07.12.2020
Фракция Партии венгров Украины "КМКС" ушла с первой сессии Закарпатского облсовета в знак протеста против "политических преследований"

Фракция Партии венгров Украины "КМКС" ушла с первой сессии Закарпатского облсовета в знак протеста против "политических преследований"

14:25 06.12.2020
Акция протеста в Кишиневе завершилась принятием резолюции с требованием отставки правительства

Акция протеста в Кишиневе завершилась принятием резолюции с требованием отставки правительства

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Шулявском путепроводе в Киеве упали линии электропередач, движение ограничено

На Украину впервые возложена ответственность за финансовые аспекты работы Постоянного арбитражного суда в Гааге

Во время акции на Майдане в Киеве пострадали около 40 полицейских

В инженерном обустройстве нуждается еще минимум 1,5 тыс. км границы с РФ - Дейнеко

В Украине за сутки зафиксировали 8416 случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 16150 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада в четверг рассмотрит кадровые вопросы по назначению министров

Вице-премьер Уруский и посол Дании обсудили реформирование оборонной промышленности в Украине

Трамп по-прежнему полон решимости попытаться ветировать законопроект об оборонном бюджете

Вкладчик CityCommerce Bank добился через ВАКС регистрации НАБУ дела об EUR62 млн ущерба с обвинениями в адрес Авакова и Гонтаревой, Гонтарева называет это абсурдом

Более 900 украинских женщин получили звание "Мать-героиня" - указ

Помпео встретится с кандидатом Байдена на пост госсекретаря США - СМИ

На Харьковщине при обысках по делу о нелегальном производстве алкоголя изъято более 4 тонн спирта

В Туркменистане вводятся ограничения на время зимних каникул на фоне пандемии COVID-19

Зеленский подписал указ о мерах в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра

Нардепы отказываются рассматривать ресурсный законопроект из бюджетного пакета - замглавы профильного комитета

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА