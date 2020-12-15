Сотрудники театров и кинотеатров протестуют в Париже против закрытия объектов культуры

Несколько тысяч сотрудников сферы культуры во вторник вышли на акцию протеста в Париже, чтобы выразить недовольство ограничениями из-за COVID-19, сообщают французские СМИ.

Сотрудники театров, кинотеатров, концертных залов собрались на площади Бастилии.

Протестующие скандировали лозунги с требованием открыть объекты культуры, которые, согласно распоряжению правительства страны, будут закрыты до 7 января 2021 года.

На минувшей неделе власти Франции объявили о пакете помощи в 35 млн евро сфере культуры. Однако многие из участников акции протеста сомневаются, что получат поддержку со стороны государства.

Накануне на подобную акцию вышли управляющие ресторанов, баров, отелей и других заведений сферы услуг. Демонстранты требовали как можно скорее разрешить им открыть их заведения.

Во Франции в конце октября ввели режим повсеместной изоляции. Магазины, которые торгуют не жизненно важными товарами, а также рестораны, кафе, бары закрылись. В конце ноября во Франции при соблюдении строгих санитарных правил возобновил работу торговый сектор, однако магазинам разрешено работать только до 21:00.