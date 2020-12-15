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19:35 15.12.2020

В Туркменистане вводятся ограничения на время зимних каникул на фоне пандемии COVID-19

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В Туркменистане вводятся ограничения на время зимних каникул на фоне пандемии COVID-19

Власти Туркменистана, отрицающие наличие заболеваний COVID-19 в стране, вводят ограничительные меры на время зимних каникул из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе и мире, сообщает Туркменское информационное агентство ORIENT.

В частности, ограничения вводятся на отдых школьников в детских оздоровительных центрах отдыха в местечке Гекдере (предгорье Копедага вблизи Ашхабада) и в велаятах (областях) страны в период зимних каникул учебного года 2020-2021 годов.

Кроме того, студенты высших и средне-специальных учебных заведений зимние каникулы проведут в местах обучения под присмотром преподавателей.

Ученики специализированных школ-интернатов, принятые на обучение из велаятов, также проведут зимние каникулы в своих образовательных учреждениях. Организация их зимнего отдыха по специальной программе и питание будут профинансированы за счет государственного бюджета.

Как сообщалось, в начале декабря власти Туркменистана в связи со сложной эпидемиологической обстановкой отменили новогодние утренники для детей, которые традиционно проводились у главной елки страны в столице.

Также в связи со сложной эпидемиологической обстановкой власти Туркменистана продлили до конца этого года введенные ранее ограничения на работу объектов торговли, общественного питания и религиозных учреждений.

Также до 1 января 2021 года останутся закрытыми мечети и культовые места паломничества.

Хотя официальные власти Туркменистана не подтверждают случаев заражения COVID-19, в стране в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции до конца года приостановлено зарубежное авиасообщение, движение пассажирских поездов и междугородних автобусов, закрыты мечети, торговые центры, предприятия сферы культуры и бытового обслуживания.

С середины ноября введены ограничения на передвижения граждан старше 50 лет по междугородним маршрутам, а также на их служебные командировки.

В ВОЗ выразили обеспокоенность информацией о росте в стране случаев заболевания пневмонией и рекомендовали правительству принять меры, как если бы COVID-19 уже распространялся по стране.

Теги: #туркменистан #коронавирус
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