Зеленский подписал указ о мерах в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О мероприятиях в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра и дополнительных мерах по дальнейшему развитию Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", сообщает во вторник пресс-служба главы государства.

Согласно документу, премьер-министр Украины и руководителб Офиса президента определены сопредседателями Организационного комитета по вопросам перспективного развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", а также утвержден новый состав Организационного комитета.

"Кроме того, поддержана инициатива общественности, благотворителей по созданию в г.Киеве (урочище Бабий Яр) Мемориала Холокоста "Бабий Яр", - говорится в сообщении.

Кабинет министров должен утвердить план мероприятий в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра, предусмотрев решения неотложных вопросов развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", в частности, установку композиционных элементов на Аллее Праведников, расширение зон охраны заповедника и завершение обустройства мемориального музея памяти жертв трагедии Бабьего Яра в здании по ул.Ильенко,44 в г.Киеве и др.

Кроме того, правительство должно предусмотреть проведение траурных мероприятий и организацию международной научной конференции (веб-конференции), посвященной годовщине трагедии Бабьего Яра, осуществление поисковой работы по погибшим в Бабьем Яру, увековечение памяти о них.