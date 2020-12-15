События

19:27 15.12.2020

Зеленский подписал указ о мерах в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра

1 мин читать
Зеленский подписал указ о мерах в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О мероприятиях в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра и дополнительных мерах по дальнейшему развитию Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", сообщает во вторник пресс-служба главы государства.

Согласно документу, премьер-министр Украины и руководителб Офиса президента определены сопредседателями Организационного комитета по вопросам перспективного развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", а также утвержден новый состав Организационного комитета.

"Кроме того, поддержана инициатива общественности, благотворителей по созданию в г.Киеве (урочище Бабий Яр) Мемориала Холокоста "Бабий Яр", - говорится в сообщении.

Кабинет министров должен утвердить план мероприятий в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра, предусмотрев решения неотложных вопросов развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", в частности, установку композиционных элементов на Аллее Праведников, расширение зон охраны заповедника и завершение обустройства мемориального музея памяти жертв трагедии Бабьего Яра в здании по ул.Ильенко,44 в г.Киеве и др.

Кроме того, правительство должно предусмотреть проведение траурных мероприятий и организацию международной научной конференции (веб-конференции), посвященной годовщине трагедии Бабьего Яра, осуществление поисковой работы по погибшим в Бабьем Яру, увековечение памяти о них.

Теги: #годовщина #указ #бабий_яр
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:19 11.12.2020
Зеленский назначил Резниченко главой Днепропетровской обладминистрации

Зеленский назначил Резниченко главой Днепропетровской обладминистрации

21:14 09.12.2020
Зеленский подписал указ о подготовке мероприятий к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы

Зеленский подписал указ о подготовке мероприятий к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы

09:23 03.12.2020
Зеленский подписал указ о обеспечении создания безбарьерного пространства в Украине

Зеленский подписал указ о обеспечении создания безбарьерного пространства в Украине

09:22 03.12.2020
Зеленский назначил директором "Укроборонпрома" экс-главу Херсонской обладминистрации Гусева

Зеленский назначил директором "Укроборонпрома" экс-главу Херсонской обладминистрации Гусева

20:22 25.11.2020
Зеленский назначил Кима председателем Николаевской ОГА

Зеленский назначил Кима председателем Николаевской ОГА

11:06 23.11.2020
Зеленский назначил посла Украины во Франции Омельченко представителем Украины при ЮНЕСКО

Зеленский назначил посла Украины во Франции Омельченко представителем Украины при ЮНЕСКО

20:09 16.11.2020
Зеленский поздравил ЮНЕСКО с 75-й годовщиной основания

Зеленский поздравил ЮНЕСКО с 75-й годовщиной основания

12:14 13.11.2020
ЦИК отмечает 23-ю годовщину со дня первого заседания

ЦИК отмечает 23-ю годовщину со дня первого заседания

19:30 11.11.2020
Зеленский подписал указ по защите прав и интересов лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и членов их семей

Зеленский подписал указ по защите прав и интересов лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и членов их семей

13:12 05.11.2020
Решение СНБО от 5 ноября о предложениях в проект госбюджета-2021 по статьям нацбезопасности и обороны вступило в силу – указ

Решение СНБО от 5 ноября о предложениях в проект госбюджета-2021 по статьям нацбезопасности и обороны вступило в силу – указ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Шулявском путепроводе в Киеве упали линии электропередач, движение ограничено

На Украину впервые возложена ответственность за финансовые аспекты работы Постоянного арбитражного суда в Гааге

Во время акции на Майдане в Киеве пострадали около 40 полицейских

В инженерном обустройстве нуждается еще минимум 1,5 тыс. км границы с РФ - Дейнеко

В Украине за сутки зафиксировали 8416 случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 16150 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Помпео встретится с кандидатом Байдена на пост госсекретаря США - СМИ

На Харьковщине при обысках по делу о нелегальном производстве алкоголя изъято более 4 тонн спирта

В Туркменистане вводятся ограничения на время зимних каникул на фоне пандемии COVID-19

Нардепы отказываются рассматривать ресурсный законопроект из бюджетного пакета - замглавы профильного комитета

САП обжалует решение суда передачу другому органу расследование дела о фальсификации экспертных заключений в интересах компании "Укрбуд"

Парламент Швеции поддержал увеличение оборонного бюджета на 2021-2025 годы на 40%

В Молдове новый рекорд по числу скончавшихся от COVID-19 - 27 человек, зафиксировано более 1,4 тыс. заражений

Харьковскому безработному, "заминировавшему" ТРЦ, грозит до 6 лет тюрьмы - полиция

Суд объявил перерыв до 26 января в деле по иску Коломойского о незаконности национализации ПриватБанка

НАБУ расследует фактовое дело о завладении 62 млн евро "Citycommerce Bank", в котором фигурируют Аваков и Гонтарева

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА