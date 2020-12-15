События

19:22 15.12.2020

Нардепы отказываются рассматривать ресурсный законопроект из бюджетного пакета - замглавы профильного комитета

1 мин читать
Нардепы отказываются рассматривать ресурсный законопроект из бюджетного пакета - замглавы профильного комитета

Народные депутаты отказываются рассматривать законопроект с поправками в Налоговый кодекс 4101-д - ресурсный законопроект из бюджетного пакета, сообщил замглавы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

"Это плохая практика - менять налоги под бюджет. Этот закон не будут рассматривать, и за него не будут голосовать", - сказал Железняк агентству "Интерфакс-Украина".

Законопроект не значится в повестке парламента на эту неделю.

Ранее глава комитета Даниил Гетманцев называл 4101-д среди законопроектов, которые должны быть приняты до 2021 года.

Доработанная версия ресурсного законопроекта содержит предложения отменить мораторий на документальные и фактические проверки бизнеса для налогоплательиков с годовым доходом свыше 20 млн грн, расширить базу налогообложения транспортным налогом и снизить временную ставку НДС на ряд импортного оборудования и комплектующих до 14% на три года.

Законопроект также предлагает индексацию ставок акциза на алкоголь, экологического налога и ренты с учетом инфляции, как это инициировало Министерство финансов.

Теги: #бюджет #рада
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:16 15.12.2020
Парламент Швеции поддержал увеличение оборонного бюджета на 2021-2025 годы на 40%

Парламент Швеции поддержал увеличение оборонного бюджета на 2021-2025 годы на 40%

18:27 15.12.2020
Рада приняла госбюджет-2021 289 голосами

Рада приняла госбюджет-2021 289 голосами

18:18 15.12.2020
РАДА ПРИНЯЛА ГОСБЮДЖЕТ УКРАИНЫ НА 2021 ГОД – 289 ГОЛОСОВ "ЗА"

РАДА ПРИНЯЛА ГОСБЮДЖЕТ УКРАИНЫ НА 2021 ГОД – 289 ГОЛОСОВ "ЗА"

17:46 15.12.2020
Рада приступила к рассмотрению проекта госбюджета-2021 во втором чтении

Рада приступила к рассмотрению проекта госбюджета-2021 во втором чтении

17:40 15.12.2020
Рада сбалансировала закон с изменениями в Бюджетный кодекс из "бюджетного пакета"

Рада сбалансировала закон с изменениями в Бюджетный кодекс из "бюджетного пакета"

13:45 15.12.2020
Рада поддержала во 2-м чтении проект изменений в Бюджетный кодекс - 311 "за"

Рада поддержала во 2-м чтении проект изменений в Бюджетный кодекс - 311 "за"

13:14 15.12.2020
Рада продлила заседание до завершения рассмотрения госбюджета-2021

Рада продлила заседание до завершения рассмотрения госбюджета-2021

22:29 14.12.2020
Парламентский комитет по вопросам бюджета утвердил финальный текст законопроекта о государственном бюджете на 2021 год

Парламентский комитет по вопросам бюджета утвердил финальный текст законопроекта о государственном бюджете на 2021 год

19:03 14.12.2020
В повестке дня Рады на вторник – продление закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО и принятие госбюджета-2021

В повестке дня Рады на вторник – продление закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО и принятие госбюджета-2021

17:02 14.12.2020
Комитет Рады ждет разъяснений Кравчука по плану, предусматривающему проведение в марте выборов в ОРДЛО

Комитет Рады ждет разъяснений Кравчука по плану, предусматривающему проведение в марте выборов в ОРДЛО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Шулявском путепроводе в Киеве упали линии электропередач, движение ограничено

На Украину впервые возложена ответственность за финансовые аспекты работы Постоянного арбитражного суда в Гааге

Во время акции на Майдане в Киеве пострадали около 40 полицейских

В инженерном обустройстве нуждается еще минимум 1,5 тыс. км границы с РФ - Дейнеко

В Украине за сутки зафиксировали 8416 случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 16150 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Помпео встретится с кандидатом Байдена на пост госсекретаря США - СМИ

На Харьковщине при обысках по делу о нелегальном производстве алкоголя изъято более 4 тонн спирта

В Туркменистане вводятся ограничения на время зимних каникул на фоне пандемии COVID-19

Зеленский подписал указ о мерах в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра

САП обжалует решение суда передачу другому органу расследование дела о фальсификации экспертных заключений в интересах компании "Укрбуд"

В Молдове новый рекорд по числу скончавшихся от COVID-19 - 27 человек, зафиксировано более 1,4 тыс. заражений

Харьковскому безработному, "заминировавшему" ТРЦ, грозит до 6 лет тюрьмы - полиция

Суд объявил перерыв до 26 января в деле по иску Коломойского о незаконности национализации ПриватБанка

НАБУ расследует фактовое дело о завладении 62 млн евро "Citycommerce Bank", в котором фигурируют Аваков и Гонтарева

Российские наемники 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе, бойцы ВСУ не пострадали – штаб

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА