Нардепы отказываются рассматривать ресурсный законопроект из бюджетного пакета - замглавы профильного комитета

Народные депутаты отказываются рассматривать законопроект с поправками в Налоговый кодекс 4101-д - ресурсный законопроект из бюджетного пакета, сообщил замглавы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

"Это плохая практика - менять налоги под бюджет. Этот закон не будут рассматривать, и за него не будут голосовать", - сказал Железняк агентству "Интерфакс-Украина".

Законопроект не значится в повестке парламента на эту неделю.

Ранее глава комитета Даниил Гетманцев называл 4101-д среди законопроектов, которые должны быть приняты до 2021 года.

Доработанная версия ресурсного законопроекта содержит предложения отменить мораторий на документальные и фактические проверки бизнеса для налогоплательиков с годовым доходом свыше 20 млн грн, расширить базу налогообложения транспортным налогом и снизить временную ставку НДС на ряд импортного оборудования и комплектующих до 14% на три года.

Законопроект также предлагает индексацию ставок акциза на алкоголь, экологического налога и ренты с учетом инфляции, как это инициировало Министерство финансов.