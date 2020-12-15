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19:19 15.12.2020

САП обжалует решение суда передачу другому органу расследование дела о фальсификации экспертных заключений в интересах компании "Укрбуд"

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САП обжалует решение суда передачу другому органу расследование дела о фальсификации экспертных заключений в интересах компании "Укрбуд"

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) намерена обжаловать решение Печерского районного суда о передаче другому органу расследование уголовного производства о фальсификации в интересах компании "Укрбуд" экспертных заключений, которые использованы в деле по завладению имуществом Нацгвардии Украины.

Как сообщает пресс-служба САП, в Интернете распространились заявления касательно ярасследованию резонансного уголовного производства в отношении дачи и получения неправомерной выгоды за составление экспертных заключений в интересах компании "Укрбуд", которые использованы в уголовном производстве по завладению имуществом Национальной гвардии Украины.

"Группа прокуроров осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием в соответствии с требованиями УПК Украины. Обеспечивая процессуальное руководство, САП работает исключительно в рамках законодательства, а итогом работы в каждом уголовном производстве должна стать не отмена подозрения из-за процессуальных просчетов, а обоснованное и законное судебное решение", - сказано в заявлении САП.

Так, САП подчеркивает, что все процессуальные решения, в том числе и сообщение о подозрении, будут приняты исключительно и в порядке, определенных в уголовном процессуальном законодательстве.

В то же время, информируем, что прокурорами САП будет обжаловано решение следственного судьи Печерского районного суда об обязательстве генерального прокурора поручить расследование этого уголовного производства другому органу", - подчеркнули в САП.

Как сообщалось, ранее источники в правоохранительных органах рассказали агентству, что антикоррупционные органы расследуют факт возможной причастности заместителя руководителя Офиса президента Украины Олега Татарова к фальсификации экспертизы по делу о завладении имуществом Нацгвардии, фигурантом которого является бывший народный депутат Максим Микитась. В последствии в СМИ ряд обнародовал информации со ссылкой на свои источники о том, что 2 декабря планировалось вручение подозрения Татарову, однако этого не произошло, и генпрокурор заменила процессуальных руководителей по этому делу.

В НАБУ заявили о давлении на следствие по делу о присвоении имущества Нацгвардии со стороны Офиса генпрокурора, поскольку генпрокурор Ирина Венедиктова заменила процессуальных руководителей.

5 декабря Татаров заявил, что пока находится во власти, намерен и дальше продвигать политику уменьшения влияния на Украину сил, пытающихся навязать стране внешнее управление.

10 декабря Сытник пояснил закрытость информации о показаниях, которые дает фигурант дела по незаконному завладению имуществом Нацгвардии Максим Микитась, необходимостью корректного сбора информации на бывших и нынешних топ-чиновников, чтобы в последствии это не вызвало спекуляций.

Теги: #расследование #татаров #сап
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