События

19:12 15.12.2020

Харьковскому безработному, "заминировавшему" ТРЦ, грозит до 6 лет тюрьмы - полиция

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Харьковскому безработному, "заминировавшему" ТРЦ, грозит до 6 лет тюрьмы - полиция

Следователи объявили о подозрении в заведомо ложном сообщении о минировании торгово-развлекательного центра "Украина" (ч. 1 ст. 259 УК Украины) 52-летнему безработному харьковчанину.

"Мужчина отказался объяснять свой поступок... За совершенное преступление 52-летнему харьковчанину грозит до 6 лет лишения свободы", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Инцидент произошел 29 июля. Неизвестный позвонил на линию 102 и сообщил об угрозе взрыва в торгово-развлекательном центре "Украина". Работа ТРЦ была приостановлена, посетители и персонал - эвакуированы. Однако сообщение о минировании оказалось ложным.

Теги: #трц #минирование #харьков
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