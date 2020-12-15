Суд объявил перерыв до 26 января в деле по иску Коломойского о незаконности национализации ПриватБанка

Шестой апелляционный административный суд на заседании 15 декабря объявил перерыв до 26 января 2021 года в рассмотрении апелляционной жалобы ПриватБанка на решение Окружного административного суда Киева от 18 апреля 2019 года по делу по иску бизнесмена Игоря Коломойского о незаконности национализации банка, сообщил юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев во вторник.

"Было много ходатайств со стороны государства, со стороны ответчиков и все они сводились к двум основным. Первое ходатайство - была просьба применить "антиколомойский" закон (...) Этот закон позволяет оспорить решение НБУ о выведении с рынка при этом все остальные требования не могут быть рассмотрены. (...) Второй вид ходатайств касался обременений практики Большой палаты в деле семьи Суркисов, которое говорит, что с учетом наличия у истца имущественного интереса такие иски не могут рассматриваться админсудами", – сказал он в ходе пресс-брифинга.

Пожидаев отметил, что истец в свою очередь просил не применять "антиколомойский" закон, ссылаясь на его антиконституционность.

К рассмотрению апелляционных жалоб суд не перешел, добавил юрист.

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску бизнесмена Коломойского отменил решения НБУ о выводе неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства и определении перечня связанных с банком лиц.

ПриватБанк 27 мая 2019 года подал апелляционную жалобу на вердикт суда об отмене решения о выводе неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства, 24 мая - на вердикт суда об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

Национальный банк Украины (НБУ) подал апелляции на эти два вердикта суда 24 мая, Кабинет министров - 16 мая.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.