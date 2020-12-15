Российские наемники 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе, бойцы ВСУ не пострадали – штаб

Российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, 15 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.Так, в начале суток, вблизи Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из подствольных гранатометов. В районе населенного пункта Водяное противник дважды применил для огневых провокаций не только гранатометы, но и стрелковое оружие. А под вечер оккупанты дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия неподалеку Шум", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что вражеские выстрелы не были прицельными и не несли угрозы жизни украинским воинам, поэтому огонь в ответ они не открывали. Так, среди украинских военнослужащих боевых потерь и ранений нет.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами", - добавили в штабе ООС.