Полиция демонтировала установленные на Майдане Независимости палатки, пострадали трое правоохранителей

Правоохранители демонтировали установленные на Майдане Независимости палатки, в результате потасовки трое полицейских получили травмы, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

"В сообщении о проведении акции организаторы не указывали об установлении палаток на Майдане Независимости. С учетом этого, правоохранители демонтировали их. В результате возникла потасовка, а затем группа нетрезвых мужчин нанесла телесные повреждения трем полицейским. Их с разбитыми лицами и ушибами тела госпитализировали", - сказано в сообщении.

По факту травмирования полицейских во время акции на Майдане Независимости начато уголовное производство по ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются личности правонарушителей. Полицейские продолжают следить за порядком в центральной части столицы.

Ранее полиция Киева сообщила о том, что во время акции на Майдане Независимости во вторник в Киеве пострадало около 40 полицейских. По информации СМИ, среди протестующих тоже есть пострадавший.

Как сообщалось, участники акции "СТОП локдаун!" требуют отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса, а также принять законопроекты №3853-1(2) и №3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения.