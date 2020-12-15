Черновол заявила, что дело по обвинению ее в убийстве во время поджога офиса ПР в 2014 будет рассматривать Печерский суд Киева

Народный депутат VIII созыва, активистка Революции Достоинства Татьяна Черновол, подозреваемая Государственным бюро расследований (ГБР) в умышленном убийстве человека во время поджога офиса Партии регионов (ПР) в феврале 2014 года, заявляет, что ее дело будет передано на рассмотрение в Печерский районный суд Киева.

"Третья стадия процесса - это завершение следствия и вручение обвинения (обвинительного акта)… Сегодня буквально после вручения обвинения мне дело идет в суд… Очевидно, в Печерский", - сказала Черновол журналистам во вторник в Киеве перед допросом в ГБР.

Она выразила убеждение в том, что расследование этого дела свидетельствует о "желании дискредитировать, переписать историю Украины, объявить Майдан незаконным".

"События подаются как массовые беспорядки, хотя это был вынужденный акт участников Майдана… Была попытка вытянуть карателей из Мариинского парка, чтобы они бросились освобождать офис Партии регионов… Назвать акт самозащиты массовыми акциями - это уже переписывать историю Украины", - сказала Черновол.

При этом она в очередной раз подчеркнула, что не совершала убийства, хотя формально обвинения предъявлены именно по этой статье.

По словам Черновол, обвинения сфальсифицированы и доказательная база основана только на том, что ее идентифицировали при штурме офиса Партии регионов.

"Это дело - это манипуляции Кремля… чтобы переписать историю Украины… в первую очередь в интересах Кремля перечеркнуть выбор Украины", - подытожила она.