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15:49 15.12.2020

В Луганской области пресекли поставку на частные ж/д-предприятия контрафактных запчастей

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В Луганской области пресекли поставку на частные ж/д-предприятия контрафактных запчастей

В Луганской области Служба безопасности Украины раскрыла и заблокировала деятельность группы лиц, которые реализовывали контрафактные комплектующие для железнодорожного транспорта.

"Оперативники СБУ установили, что фирма из Попасной поставляет частным железнодорожным предприятиям запчасти тормозных систем, которые уже были в употреблении, под видом нового оборудования", - сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что фигуранты дела на собственных производственных мощностях реставрировали запчасти, снятые со списанных вагонов "Укрзализныци". Использованные и некачественные комплектующие после устанавливали на подвижный состав, что создавало угрозу на железнодорожном транспорте.

По факту было начато уголовное производство по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители провели шесть обысков по местам нелегального производства и проживания фигурантов. Было изъято оборудование для подделки маркировки предприятий-производителей, компьютерная техника и финансово-хозяйственная документация, подтверждающая противоправную деятельность. Также было выявлено большое количество контрафактных деталей, общей стоимостью почти 1,7 млн грн.

Теги: #запчасти #сбу #луганская_область
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