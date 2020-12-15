Станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости" в Киеве и пересадка меджу ними закрыты

Станции Киевского метрополитена "Крещатик" и "Майдан Независимости", расположенные в центре столицы, а также пересадка между ними полностью закрыты из-за поступившего сообщения о минировании

"Станции "Крещатик", "Майдан Независимости" и пересадка закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - сообщается на странице коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в Фейсбуке во вторник.

Ранее в КП сообщали о закрытии станций на вход, при этом на выход и пересадка между станциями продолжали работать.

Как сообщалось, участники акции "СТОП локдаун!" проводят акцию протеста в центре Киева с требованием отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса, а также принять законопроекты №3853-1(2) и №3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения.

На главной площади столицы возникли небольшие стычки митингующих с полицейскими после попытки первых установить палатки. Позже в столичной полиции сообщили о 40 пострадавших полицейских, большинство которых получили ожоги глаз после того, как митингующие распылили слезоточивый газ.