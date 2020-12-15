Полиция проверяет информацию о "минировании" ряда ТЦ и райуправления полиции в Киеве

Анонимная информация о якобы минировании ряда торговых центров в Киеве, а также помещения Подольского районного управления полиции поступила в правоохранительные органы во вторник.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, в 14.00 поступило анонимное сообщение о якобы минировании ТЦ "Ocean Plaza", "Променада", ЦУМ, "SkyMall", "Глобус", а также Подольского управления полиции по адресу Хорива, 20 и здания по адресу Рижская, 20.

В настоящее время полиция проверяет эту информацию.