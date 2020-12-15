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14:51 15.12.2020

Полиция проверяет информацию о "минировании" ряда ТЦ и райуправления полиции в Киеве

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Полиция проверяет информацию о "минировании" ряда ТЦ и райуправления полиции в Киеве

Анонимная информация о якобы минировании ряда торговых центров в Киеве, а также помещения Подольского районного управления полиции поступила в правоохранительные органы во вторник.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, в 14.00 поступило анонимное сообщение о якобы минировании ТЦ "Ocean Plaza", "Променада", ЦУМ, "SkyMall", "Глобус", а также Подольского управления полиции по адресу Хорива, 20 и здания по адресу Рижская, 20.

В настоящее время полиция проверяет эту информацию.

Теги: #киев #проверка #минирование
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