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14:22 15.12.2020

Во время акции на Майдане в Киеве пострадали около 40 полицейских

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Во время акции на Майдане в Киеве пострадали около 40 полицейских

Полиция Киева сообщает о том, что во время акции на Майдане Независимости во вторник в Киеве пострадало около 40 полицейских.

"Во время акции на Майдане Независимости пострадало около 40 полицейских. Одного правоохранителя во время толчеи ударили по голове, вследствие чего он потерял сознание, другие полицейские получили ожоги глаз", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в столичном главке полиции.

По информации СМИ, среди протестующих тоже есть пострадавший.

В полиции напомнили, что во вторник в центре проходит массовая акция, участники которой прошли от площади Конституции к Майдану Независимости.

"Когда они попытались установить военные палатки, возникла толчея и участники акции применили в сторону правоохранителей газовые баллончики", - подчеркнули в главке.

"В результате одного полицейского ударили по голове, и он потерял сознание, еще около 40 получили химические ожоги глаз", - заявили в ГУ Нацполиции в Киеве.

В главке в очередной раз призвали участников акции соблюдать действующее законодательство.

Как сообщалось, участники акции "СТОП локдаун!" требуют отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса, а также принять законопроекты №3853-1(2) и №3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения.

 

Теги: #киев #пострадавшие #протестующие #полиция
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