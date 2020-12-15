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14:47 15.12.2020

Законопроект 3656 выгоден госбюджету и всем легальным аграриям: остановит «скрутки» НДС на 60 млрд грн - эксперты

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Всеукраинская аграрная рада предлагает снизить ставку НДС не только на аграрное сырье, но и на конечную продукцию — молоко, мясо, сахар. Соответствующие правки были поданы к законопроекту №3656 и могут быть рассмотрены Радой до конца года, пишет delo.

По словам заместителя главы ВАР Михаила Соколова, принятие законопроекта во втором чтении с такими дополнениями помогло бы вывести из тени до 40% рынка молочной продукции. «Мы предлагаем снизить НДС на продукты, которые необходимы для сбалансированного питания украинцев. Другой аспект — мы смещаем баланс в сторону легальных производителей. Понятно, что те, кто работает «в тени», НДС не платят. Соответственно, чем выше НДС, тем выше их конкурентоспособность по сравнению с теми, кто работает легально… Если удастся добиться снижения ставки НДС на продукты переработки, то теневой рынок существенно сократится», — считает Михаил Соколов.

Со своей стороны народный депутат, секретарь аграрного комитета Иван Чайковский уверен, что принятие законопроекта даже в нынешней редакции позитивно скажется как на госбюджете, так и на агропроизводителях. «Сколько Украина производит зерновых? Около 70 млн тонн. Из них 40-50 млн тонн мы продаем. То есть из этой суммы государство возмещает 20% НДС. В случае принятия закона сумма возмещения уменьшится на 6% — до 14%. Это выгодно государству? Конечно, выгодно. Государство тут не будет в проигрыше. Аграрный сектор тоже, потому что эти 6% будут в виде оборотных средств у агропроизводителя. Это помощь государства на отдельные группы аграрных товаров и способ аккумулировать деньги на развитие таких производств», — сказал нардеп.

Единственные, кому предложенная модель невыгодна, — субъекты, которые работают «в тени» и зарабатывают на так называемых налоговых «скрутках». Политики и бизнес-группы годами покрывают эти схемы. По разным оценкам, они ежегодно обходятся госбюджету в среднем в 60 млрд грн. Законопроект направлен на поддержку легальных производителей и создает невыгодные условия для «теневиков» и «скрутчиков». «Я считаю, что это довольно прогрессивный законопроект, который даст достаточно серьезный стимул для развития аграрного сектора в целом. Законопроект выгоден абсолютно всем агропроизводителям, но именно тем, кто сегодня работает официально и вовремя платит налоги», — добавил Иван Чайковский.

Напомним, законопроект №3656 предлагает снизить НДС с 20% до 14% на отдельные  категории продукции: на крупный рогатый скот и живых свиней, цельное молоко, пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, соевые бобы, сахарную свеклу, семена льна, сурепки, рапса, подсолнечника, семена и плоды других масличных культур. 17 сентября 2020 года принят Верховной Радой в первом чтении.

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