Полиция не допустила установления палаток в центре Киева, призывает участников акции действовать мирно

Сотрудники полиции призывают организаторов и участников акции протеста "СТОП локдаун!", которые пытались установить палатку на Майдане Независимости, не совершать провокаций и соблюдать мирный формат мероприятия, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В сообщении отмечается, что полицейские проводят с участниками акции превентивные мероприятия для возобновления правопорядка на Майдане Независимости.

"Участники акции провели шествие с площади Конституции центральными улицами столицы. Они остановились на Майдане Независимости и пытались установить несколько палаток. Правоохранители проводят с участниками мероприятий профилактически-разъяснительную работу, чтобы возобновить правопорядок и не допустить правонарушений", - подчеркивается в сообщении главка,

Вместе с тем, как отмечают в полиции Киева, между участниками акции и полицейскими "возникают недлительные словесные перепалки и сутолока".

По информации полиции, полицейские не допустили установления военных палаток.

"Полиция Киева призывает организаторов и участников акции не прибегать к провокациям и соблюдать заявленный мирный формат проведения мероприятия", - резюмируется в сообщении.

Также в главке отмечают, что полицейские в рамках своей компетенции и полномочий будут реагировать на любые противоправные действия.

В свою очередь, Патрульная полиция сообщила в Telegram-канале, что в связи с проведением массовых мероприятий на улице Крещатик, движение транспорта временно ограничено.

Как сообщалось, участники акции "СТОП локдаун!" требуют отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса, а также принять законопроекты №3853-1(2) и №3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения. Организатор акции – "SaveФОП".