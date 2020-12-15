События

14:01 15.12.2020

Полиция не допустила установления палаток в центре Киева, призывает участников акции действовать мирно

2 мин читать
Полиция не допустила установления палаток в центре Киева, призывает участников акции действовать мирно

Сотрудники полиции призывают организаторов и участников акции протеста "СТОП локдаун!", которые пытались установить палатку на Майдане Независимости, не совершать провокаций и соблюдать мирный формат мероприятия, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В сообщении отмечается, что полицейские проводят с участниками акции превентивные мероприятия для возобновления правопорядка на Майдане Независимости.

"Участники акции провели шествие с площади Конституции центральными улицами столицы. Они остановились на Майдане Независимости и пытались установить несколько палаток. Правоохранители проводят с участниками мероприятий профилактически-разъяснительную работу, чтобы возобновить правопорядок и не допустить правонарушений", - подчеркивается в сообщении главка,

Вместе с тем, как отмечают в полиции Киева, между участниками акции и полицейскими "возникают недлительные словесные перепалки и сутолока".

По информации полиции, полицейские не допустили установления военных палаток.

"Полиция Киева призывает организаторов и участников акции не прибегать к провокациям и соблюдать заявленный мирный формат проведения мероприятия", - резюмируется в сообщении.

Также в главке отмечают, что полицейские в рамках своей компетенции и полномочий будут реагировать на любые противоправные действия.

В свою очередь, Патрульная полиция сообщила в Telegram-канале, что в связи с проведением массовых мероприятий на улице Крещатик, движение транспорта временно ограничено.

Как сообщалось, участники акции "СТОП локдаун!" требуют отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса, а также принять законопроекты №3853-1(2) и №3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения. Организатор акции – "SaveФОП".

Теги: #киев #протестующие #полиция
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:51 15.12.2020
Полиция проверяет информацию о "минировании" ряда ТЦ и райуправления полиции в Киеве

Полиция проверяет информацию о "минировании" ряда ТЦ и райуправления полиции в Киеве

14:22 15.12.2020
Во время акции на Майдане в Киеве пострадали около 40 полицейских

Во время акции на Майдане в Киеве пострадали около 40 полицейских

14:06 15.12.2020
Стоимость проезда в маршрутках Киева вырастет до 12 грн в I кв.-2021 - "Трансгрупп"

Стоимость проезда в маршрутках Киева вырастет до 12 грн в I кв.-2021 - "Трансгрупп"

13:30 15.12.2020
Полиция не позволила протестующим поставить палатки на Майдане Независимости

Полиция не позволила протестующим поставить палатки на Майдане Независимости

13:07 15.12.2020
Третий пункт выдачи IKEA открылся в киевском ТРЦ Lavina Mall

Третий пункт выдачи IKEA открылся в киевском ТРЦ Lavina Mall

09:58 15.12.2020
airBaltic начала летать из Вильнюса в Киев

airBaltic начала летать из Вильнюса в Киев

09:49 15.12.2020
Полиция Киева усиленно дежурит: в центре протестуют против локдауна, ул.Грушевского перекрыта

Полиция Киева усиленно дежурит: в центре протестуют против локдауна, ул.Грушевского перекрыта

16:45 14.12.2020
КГГА готовит к обнародованию около 4 тыс. градостроительных условий и ограничений и 2 тыс. стройпаспортов

КГГА готовит к обнародованию около 4 тыс. градостроительных условий и ограничений и 2 тыс. стройпаспортов

16:01 14.12.2020
В Киеве возле метро "Выдубичи" на журналистку во время съемки сюжета напал неизвестный, полиция устанавливает личность злоумышленника

В Киеве возле метро "Выдубичи" на журналистку во время съемки сюжета напал неизвестный, полиция устанавливает личность злоумышленника

12:46 14.12.2020
Кличко призвал депутатов Киевсовета прннять к рассмотрению проект горбюджета на следующий год

Кличко призвал депутатов Киевсовета прннять к рассмотрению проект горбюджета на следующий год

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Украину впервые возложена ответственность за финансовые аспекты работы Постоянного арбитражного суда в Гааге

Во время акции на Майдане в Киеве пострадали около 40 полицейских

В инженерном обустройстве нуждается еще минимум 1,5 тыс. км границы с РФ - Дейнеко

В Украине за сутки зафиксировали 8416 случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 16150 человек

Байден получил 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом

ПОСЛЕДНЕЕ

North Face отказалась сшить куртки с логотипом нефтесервисной компании из США

Премьер Швеции признал, что власти страны недооценили угрозу COVID-19

Законопроект 3656 выгоден госбюджету и всем легальным аграриям: остановит «скрутки» НДС на 60 млрд грн - эксперты

На Украину впервые возложена ответственность за финансовые аспекты работы Постоянного арбитражного суда в Гааге

Глава комитета ТЭК Рады Герус заболел COVID-19

Погода в Украине существенно не изменится в ближайшие дни

ПЦУ в ближайшее время могут признать еще две православные церкви - Порошенко

Почти 20 тыс. иностранцам было отказано во въезде в Украину в 2020 году - глава Госпогранслужбы

Суд постановил передать в ГБР дело, в котором фигурирует Татаров – Сытник

Госпогранслужба задержала с начала года 8 дельтапланов, переправляющих контрабанду через границу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА