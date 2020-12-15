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13:13 15.12.2020

Погода в Украине существенно не изменится в ближайшие дни

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Погода в Украине существенно не изменится в ближайшие дни

Погоду большей части территории Украины в ближайшие сутки, 16 декабря, будет определять поле повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

В восточных областях ожидается мокрый снег с дождем, гололед, на остальной территории - без существенных осадков. По всей Украине, кроме южной части, на дорогах местами гололедица. Ночью и утром в западных, северных, центральных и Одесской областях - туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла. Днем на крайнем юге и западе страны 1-6° тепла.

В Киеве в среду без существенных осадков. Ночью, утром туман, на дорогах местами гололедица. Температура в течение суток от 1° мороза до 1° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, с начала метеорологических наблюдений в Киеве в день 16 декабря самая высокая температура была зафиксирована на отметке 11,4 градусов тепла в 2006 году, самая низкая - ночью на отметке 24,6 градусов мороза в 1997 году.

В среду, 17 декабря, по всей Украине без осадков. Везде, кроме юга, на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла, ночью на востоке и северо-востоке страны до 5° мороза, днем на Закарпатье, юге Одесской области и местами на Прикарпатье 4-7° тепла.

В Киеве в четверг без осадков. Ночью, утром туман на дорогах местами гололедица. Температура в течение суток от 1° мороза до 1° тепла.

Теги: #погода #прогноз
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