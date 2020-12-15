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13:07 15.12.2020

Третий пункт выдачи IKEA открылся в киевском ТРЦ Lavina Mall

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Третий пункт выдачи IKEA открылся в киевском ТРЦ Lavina Mall

Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, запустила третий пункт выдачи товаров в Украине – он разместился в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) Lavina Mall на ул.Берковецкая, 6-д, в Святошинском районе Киева.

"Один из самых ожидаемых брендов мебели и товаров для дома – IKEA – расширяет свое присутствие на украинском рынке. Отныне в Lavina Mall можно получить заказанные на сайте товары – пункт выдачи интернет-заказов расположился у входа в ТРЦ", - подтвердили открытие агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ТРЦ Lavina Mall.

По ее данным, общая площадь пункта выдачи товаров IKEA составляет 636 кв. м.

Открытие оффлайн-магазина IKEA в ТРЦ Blockbuster Mall запланировано на начало 2021 года, сообщила во вторник консалтинговая компания Nai Ukraine на своей страничке в Facebook.

Как сообщалось, компания заявляла о планах открыть первый магазин в городском формате в ТРЦ Blockbuster Mall до конца 2020 года, однако в связи с эпидемической ситуацией скорректировала свои планы.

Официальный запуск интернет-магазина IKEA в Украине параллельно с пунктами выдачи в киевском ТЦ (Auchan Rive Gauche) и ТЦ Metro Cash & Carry состоялся в мае 2020 года.

Открытие одного из крупнейших в Украине ТРЦ Lavina Mall общей арендуемой площадью 127 тыс. кв. м с крытым развлекательным парком "Галактика" состоялось в начале декабря 2016 года.

Теги: #киев #ikea
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