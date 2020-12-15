ПЦУ в ближайшее время могут признать еще две православные церкви - Порошенко

Признание Православной Церкви Украины (ПЦУ) мировым православием продолжается, и по меньшей мере еще две церкви очень близки к этому, сообщается на сайте партии "Европейская солидарность" со ссылкой на лидера политсилы Петра Порошенко.

"Этот процесс уже не остановить. Уже треть мирового православия, где украинская церковь - одна из пятнадцати православных-сестер Церквей, признали Украину. Я точно знаю, потому что провожу переговоры и сейчас, используя дипломатические возможности: по крайней мере две православных церкви находятся на очень коротком расстоянии от признания, и только пандемия этому препятствует", - сказал Порошенко в эфире программы "Зворотний відлік" на телеканале UA: Перший.