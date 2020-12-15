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10:58 15.12.2020

Госпогранслужба задержала с начала года 8 дельтапланов, переправляющих контрабанду через границу

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Госпогранслужба задержала с начала года 8 дельтапланов, переправляющих контрабанду через границу

Государственная пограничная служба Украины задержала в 2020 году восемь дельтапланов, задействованных в переправке контрабандных товаров через государственную границу, сообщил глава ведомства Сергей Дейнеко.

"На днях мы задержали в Черновицкой области четыре дельтаплана, которые не давали нам жизни в течение последних полутора месяцев. В этом году мы уже задержали два самолета, и, вместе с этими четырьмя, восемь дельтапланов", - сказал Дейнеко в эксклюзивном интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина".

"Люди рискуют жизнью, чтобы перебросить несколько коробов сигарет и заработать деньги. Ситуация очень вопиющая. А сколько было случаев, когда они разбивались!" - добавил чиновник.

Он отметил, что в текущем году Госпогранслужба зафиксировала даже случаи, когда нарушители использовали накладные копыта, переправляя контрабанду через границу по земле.

"Когда читаешь историческую литературу, видишь, что все методы контрабанды, которые были в начале XX века, существуют и ныне. Меняются предметы контрабанды, формы. В этом году были даже случаи, когда нарушители использовали накладные копыта, маскировались под коров. На своем опыте помню, как в 2005 году, в январе, при том, что высота снега была где-то 40 см, граждане одной из стран посыпали отпечатки перцем, чтобы собаки не взяли след. Такое тоже бывает. Мы в своей деятельности сталкиваемся и с такими забавными ситуациями", - рассказал Дейнеко.


Полный текст интервью с главой Госпогранслужбы Украины Сергеем Дейнеко будет опубликован на сайте информационного агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #дельтаплан #дейнеко #контрабанда
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