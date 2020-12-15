В инженерном обустройстве нуждается еще минимум 1,5 тыс. км границы с РФ - Дейнеко

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко отмечает, что в рамках проекта по инженерному обустройству государственной границы Украины с РФ необходимо провести работы еще как минимум на 1500 км ее протяженности.

"В Сумской области работа еще не начиналась, сейчас там проводятся поисковые работы. Это 568 км границы. На участке Черниговской области мы обустроили 10% границы, остается еще 250-270 км. В Луганской области сделано 110 км, остается где-то 380 км. Как минимум 1500 км границы с РФ еще нужно инженерно обустроить", - сказал Дейнеко в интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что в условиях пандемии и дефицита государственного бюджета в Украине Госпогранслужба может частично обустраивать границу своими силами, поскольку у нее есть инженерные подразделения.

"В конце ноября Госпогранслужба получила разрешение на проведение хозяйственной деятельности, мы год работали над этим вопросом. Отныне мы будем сами производить колючую проволоку "Егоза". Закупать её очень дорого… Будем производить колючую проволоку исключительно для своих нужд, речь не идет о возможности реализации", - пояснил Дейнеко.

По его словам, также Госпогранслужба может своими силами, техникой, инженерными подразделениями проводить инженерное обустройство границы: выкапывать противотранспортный ров, обустраивать контрольно-следовую полосу. "Единственное, что нам нужно будет немного увеличить бюджет на закупку горюче-смазочных материалов. Но все-таки это будет гораздо дешевле, чем это будут делать подрядные организации", - рассказал руководитель ведомства.

"Нам остаются только рокадные дороги… Здесь нам нужна будет помощь. Также есть потребность в строительстве наблюдательных башен. Но мы работаем с нашими партнерами, в том числе стратегическими, и пытаемся получить оборудование, а именно видеокамеры, тепловизоры от них. Поэтому я думаю, что нам удастся значительно снизить стоимость этого проекта", - указал глава Госпогранслужбы.

По словам Дейнеко, партнеры отмечают, что действительно видят изменения, которые происходят в ведомстве, охотно помогают, однако хотелось бы, чтобы эта помощь была больше.

"Мы же не только себя защищаем, мы защищаем Европу, фактически, стоим на грани между Россией и Европой… Причем нам не нужны средства: если вы производите хорошего качества камеры, тепловизоры, пожалуйста, дайте их. Я вообще не хочу связываться с этими закупками, чтобы даже не давать повода подумать, что мы можем как-то не так закупать и что-то мудрить. Нет, дайте продукцию, мы будем благодарны", - заверил он.

Дейнеко отметил, что Госпогранслужба получила на инженерное обустройство границы с РФ в 2020 году 400 млн грн. В то же время проект инженерного обустройства границы с РФ начинался с цифры 4,1 млрд грн, в дальнейшем был сокращен до 2,5 млрд грн. "За все эти годы мы получили 1,7 млрд грн. И я не могу сейчас сказать, что у нас есть завершенный с готовностью "под ключ" участок государственной границы хотя бы в одной области", - добавил он.

Глава Госпогранслужбы указал, что в июне этого года Эстония заявила о намерении провести инженерное обустройство своего участка границы с РФ, который составляет около 135 км. "Эстонцы выделяют на эти работы 130 млн евро, то есть почти 1 млн евро на 1 км. В Украине протяженность государственной границы с РФ - почти 2300 км. Можете посчитать, сколько бы нам нужно было средств. Это почти 2,3 млрд евро", - сказал Дейнеко.



Полный текст интервью с главой Госпогранслужбы Украины Сергеем Дейнеко будет опубликован на сайте информационного агентства "Интерфакс-Украина".