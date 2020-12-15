Полиция Киева усиленно дежурит: в центре протестуют против локдауна, ул.Грушевского перекрыта

Сотрудники Национальной полиции Украины совместно с военнослужащими Национальной гвардии перешли к усиленному режиму обеспечения публичной безопасности в связи с акциями протеста в центре Киева.

"Сегодня возле Верховной Рады Украины и других органов государственной власти в центре столицы запланировано проведение массовых мероприятий. Чтобы не допустить никаких правонарушений и обеспечить мирное проведение акций, правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале", - сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Представители полиции диалога и профильных служб проводят с участниками акции профилактически-разъяснительную работу о необходимости соблюдения действующего законодательства, и предупреждают о недопустимости любых правонарушений.

В полиции также отмечают, что в связи с проведением мероприятий возможно ограничение дорожного движения на отдельных центральных улицах Киева.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", участники акции перекрыли движение по ул. Грушевского.

Во вторник возле Верховной Рады началась акция "СТОП локдаун!", участники которой требуют отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса, а также принять законопроекты №3853-1(2) и №3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения. Организатор акции – "SaveФОП".