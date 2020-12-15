События

09:49 15.12.2020

Полиция Киева усиленно дежурит: в центре протестуют против локдауна, ул.Грушевского перекрыта

1 мин читать
Полиция Киева усиленно дежурит: в центре протестуют против локдауна, ул.Грушевского перекрыта

Сотрудники Национальной полиции Украины совместно с военнослужащими Национальной гвардии перешли к усиленному режиму обеспечения публичной безопасности в связи с акциями протеста в центре Киева.

"Сегодня возле Верховной Рады Украины и других органов государственной власти в центре столицы запланировано проведение массовых мероприятий. Чтобы не допустить никаких правонарушений и обеспечить мирное проведение акций, правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале", - сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Представители полиции диалога и профильных служб проводят с участниками акции профилактически-разъяснительную работу о необходимости соблюдения действующего законодательства, и предупреждают о недопустимости любых правонарушений.

В полиции также отмечают, что в связи с проведением мероприятий возможно ограничение дорожного движения на отдельных центральных улицах Киева.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", участники акции перекрыли движение по ул. Грушевского.

Во вторник возле Верховной Рады началась акция "СТОП локдаун!", участники которой требуют отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса, а также принять законопроекты №3853-1(2) и №3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения. Организатор акции – "SaveФОП".

Теги: #киев #полиция #протесты
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:58 15.12.2020
airBaltic начала летать из Вильнюса в Киев

airBaltic начала летать из Вильнюса в Киев

16:45 14.12.2020
КГГА готовит к обнародованию около 4 тыс. градостроительных условий и ограничений и 2 тыс. стройпаспортов

КГГА готовит к обнародованию около 4 тыс. градостроительных условий и ограничений и 2 тыс. стройпаспортов

16:01 14.12.2020
В Киеве возле метро "Выдубичи" на журналистку во время съемки сюжета напал неизвестный, полиция устанавливает личность злоумышленника

В Киеве возле метро "Выдубичи" на журналистку во время съемки сюжета напал неизвестный, полиция устанавливает личность злоумышленника

12:46 14.12.2020
Кличко призвал депутатов Киевсовета прннять к рассмотрению проект горбюджета на следующий год

Кличко призвал депутатов Киевсовета прннять к рассмотрению проект горбюджета на следующий год

11:38 14.12.2020
Бюджет Киева в 2021г планируется на уровне 59,2 млрд грн – КГГА

Бюджет Киева в 2021г планируется на уровне 59,2 млрд грн – КГГА

11:10 14.12.2020
В Киеве 14 декабря усилят работу коммунальных служб в связи с непогодой - КГГА

В Киеве 14 декабря усилят работу коммунальных служб в связи с непогодой - КГГА

11:02 14.12.2020
В Киеве за сутки 605 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 13 человек – Кличко

В Киеве за сутки 605 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 13 человек – Кличко

10:51 14.12.2020
В Киеве трое полицейских удерживали в гараже мужчину, вымогая у него $2,5тыс. - ГБР

В Киеве трое полицейских удерживали в гараже мужчину, вымогая у него $2,5тыс. - ГБР

06:47 14.12.2020
В КГГА призвали украинцев покупать новогоднюю ель только на официальных рынках

В КГГА призвали украинцев покупать новогоднюю ель только на официальных рынках

19:24 13.12.2020
В Киеве 14 декабря усилят работу коммунальных служб в связи с непогодой

В Киеве 14 декабря усилят работу коммунальных служб в связи с непогодой

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В инженерном обустройстве нуждается еще минимум 1,5 тыс. км границы с РФ - Дейнеко

В Украине за сутки зафиксировали 8416 случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 16150 человек

Байден получил 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом

Парламентский комитет по вопросам бюджета утвердил финальный текст законопроекта о государственном бюджете на 2021 год

Украина расценивает национализацию Россией "Массандры" как военное преступление – прокурор АРК

ПОСЛЕДНЕЕ

Госпогранслужба задержала с начала года 8 дельтапланов, переправляющих контрабанду через границу

В инженерном обустройстве нуждается еще минимум 1,5 тыс. км границы с РФ - Дейнеко

Максим Степанов требует  от депутатов увеличить зарплаты медикам

Японский зонд доставил на Землю много грунта с астероида Рюгу - JAXA

Компания Astra перенесла еще на сутки тестовый запуск коммерческой ракеты из-за непогоды

В Украине за сутки зафиксировали 8416 случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 16150 человек

Число заражений COVID-19 в мире превысило 72,8 млн, жертв вируса -1,62 млн - университет Хопкинса

Из-за непогоды обесточены 234 населенных пункта в трех областях Украины – ГСЧС

Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Байден осудил отказ Трампа признать его победу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА