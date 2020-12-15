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09:45 15.12.2020

Максим Степанов требует  от депутатов увеличить зарплаты медикам

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Максим Степанов требует  от депутатов увеличить зарплаты медикам

Министр здравоохранения Максим Степанов обратился с видеообращением к народным депутатам, в котором призвал парламентариев существенно повысить зарплаты  медиков в 2021 году.

 “Да, бюджет сбалансирован, но этот баланс не может устраивать. Он несправедливый по отношению  к нашим медикам, заработная плата которых должна финансироваться в необходимом объеме”, - заявил Максим Степанов.

Он призвал народных депутатов  выполнить общий долг перед медработниками и обеспечить им повышение зарплат.

По его словам, если зарплаты медиков останутся на нынешнем уровне, они начнут массово выезжать из страны, учитывая  высокий спрос на медработников за границей.

“Если государство не обеспечит достойную зарплату медицинским работникам, то они массово  начнут выезжать из страны за границу, где на них ждут с нетерпением”, - подчеркнул Максим Степанов.

По его словам, справедливые зарплаты врачей - это 23 тыс. грн, среднего медперсонала -  17 тыс. грн, младшего медперсонала - 12 тыс грн. Такой уровень оплаты труда медработников был заложен Минздравом. И министерство надеется, что он будет учтен при голосовании проекта бюджета-2021.  

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Интерфакс-Украина
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