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09:23 15.12.2020

Компания Astra перенесла еще на сутки тестовый запуск коммерческой ракеты из-за непогоды

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Компания Astra перенесла еще на сутки тестовый запуск коммерческой ракеты из-за непогоды

Американская компания Astra в связи с неблагоприятными погодными условиями перенесла на сутки планировавшийся в понедельник испытательный запуск своей легкой ракеты-носителя Rocket для выведения на орбиту коммерческих грузов, сообщается на ее сайте.

"Из-за непогоды следующая попытка (запуска) будет предпринята во вторник, 15 декабря", - сообщала компания.

Запуск ракеты Rocket 3.2 с макетом небольшого спутника с пускового комплекса на острове Кадьяк в штате Аляска планировалось осуществить во временное окно, которое открывалось в 14:00 по времени Восточного побережья США.

Ранее ракету предполагалось запустить с пятницы на субботу по московскому времени, однако в последний момент он был отложен из-за сильного ветра в районе старта.

Носитель Rocket 3.2 представляет собой двухступенчатую ракету с пятью двигателями. Она может выводить на 500-километровую солнечно-синхронную орбиту до 150 кг полезной нагрузки. Длина ракеты составляет всего 11,6 м и может транспортироваться в контейнере на любой стартовый комплекс.

Высокая экономичность ракеты может позволить Astra занять серьезные конкурентные позиции на рынке космических запусков. По утверждению компании, ее ракета будет самым простым и технологичным носителем в мире. Стоимость одного старта составляет около $2,5 млн. Для сравнения: запуск ракеты тяжелого класса Falcon 9 компании SpaceX оценивается более чем в $60 млн.

В 2018 году ракеты компании Astra, стартовавшие с комплекса Кадьяке, совершили два суборбитальных полёта, но они закончились авариями. При подготовке к запуску в марте 2020 года ракета разрушилась на стартовом комплексе из-за возникших технических проблем.

Компания Astra участвовала в конкурсе Агентства перспективных исследовательских проектов в области обороны (DARPA) Минобороны США по созданию легкого носителя для выполнения срочного заказа на вывод на орбиту груза, который заказывается Пентагоном, как минимум, за трое-четверо суток до старта. Однако не успела своевременно подготовить ракету к запуску.

"Мы хотим получить возможность запускать полезную нагрузку на орбиту в очень короткие сроки, без предварительного уведомления о полезной нагрузке, орбиты или места запуска ", - сказал тогда Тодд Мастер, менеджер отдела по тактическим технологиям программы DARPA Launch Challenge.

Теги: #перенос #rocket #запуск
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