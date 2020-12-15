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08:14 15.12.2020

Число заражений COVID-19 в мире превысило 72,8 млн, жертв вируса -1,62 млн - университет Хопкинса

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 72,8 млн, жертв вируса -1,62 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений COVID-19 в мире на 08:00 вторника достигло 72 млн 847 тыс. 422 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 621 тыс. 150, выздоровели более 48 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 16 млн 517 тыс. 256 инфицированных COVID-19, зафиксировано 300 тыс. 477 летальных исходов, излечились 6,3 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где их число выросло за истекшие сутки до 9 млн 927 тыс. 145, число скончавшихся - до 143 тыс. 709, поправились более 9,4 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 млн 901 тыс. 952 заболевших, из них умерли 181 тыс. 835, вылечились более 6,15 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 208,9. В США на 1 млн жителей скончались 928 человек, Индии - 104, Бразилии - 853.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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