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07:45 15.12.2020

Из-за непогоды обесточены 234 населенных пункта в трех областях Украины – ГСЧС

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Из-за непогоды обесточены 234 населенных пункта в трех областях Украины – ГСЧС

В результате осложнения погодных условий (порывы ветра) по состоянию на утро вторника обесточены 234 населенных пункта в трех областях Украины, сообщает пресс-служба  Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 ч. 15 декабря в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 234 населенных пункта в 3 областях, а именно: Черниговская - 204, Сумская - 23 и Киевская - 7", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС Украины во вторник утром

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В ГСЧС также сообщают, что по состоянию на 7 утра вторника обеспечено транспортное сообщение на автодорогах государственного и местного значения страны. Ограничений движения

Теги: #непогода #гсчс #электроснабжение #украина
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