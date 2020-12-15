Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 14 декабря, на участках ответственности наших бригад зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Первая огневая провокация была замечена в районе населенного пункта Шумы. Здесь враг дважды вел неприцельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и подствольных гранатометов. Впоследствии противник активизировался и вблизи Авдеевки и Песок, где в направлении наших позиций оккупанты совершили по несколько выстрелов из стрелкового оружия. Все огневые провокации противника не имели угрозы для украинских воинов, поэтому наши защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

С начала текущих суток российские наемники один раз нарушили режим тишины на Донбассе.

"С начала текущих суток, 15 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации открыли неприцельный огонь из подствольного гранатомета вблизи украинских позиций в пригороде Авдеевки. Провокация противника не имела угрозы для наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - подытожили в штабе ООС.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/