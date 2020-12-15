Байден осудил отказ Трампа признать его победу
Джо Байден, чью победу на выборах США подтвердило голосование коллегии выборщиков, осудил действующего президента Дональда Трампа за непризнание итогов голосования.
"Уважение воли народа лежит в основе нашей демократии, даже когда нам трудно принять эти результаты. Но это обязанность тех, кто поклялся соблюдать Конституцию", - заявил Байден, выступая с обращением после голосования коллегии выборщиков.
Он осудил иск Техаса с требованием отменить итоги выборов в четырех штатах, ранее отклоненный Верховным судом.
"Этот юридический маневр был попыткой избранных чиновников и одной группы штатов заставить Верховный суд стереть голоса более чем 20 млн американцев в других штатах и передать президентство кандидату, который проиграл коллегию выборщиков, проиграл всенародное голосование и проиграл в каждом из штатов, где он пытался пересмотреть голоса", - сказал Байден.
По его словам, это "экстремальная позиция", которую не видели раньше.
"Позиция, которая отказывалась уважать волю народа, отказывалась уважать верховенство закона и отказывалась уважать нашу Конституцию", - отметил он.
Верховный суд США отклонил иск, поданный техасским прокурором Кеном Пакстоном о признании недействительными итогов президентских выборов в ряде штатов.
До этого представители 17 американских штатов проинформировали Верховный суд о поддержке поданного Техасом иска, нацеленного на отсрочку назначения выборщиков, которые 14 декабря должны определить следующего президента страны.
Как сообщалось, цель иска, который поддержали президент Дональд Трамп и большинство республиканцев, - перенести на более поздний срок назначение выборщиков от штатов Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин. В иске утверждается, что эти штаты нарушили Конституцию при изменении правил проведения президентских выборов. Кроме того, в иске говорится, что новые правила, принятые этими четырьмя штатами, де-факто сделали возможными масштабные нарушения на голосовании.
Ранее коллегия выборщиков подтвердила победу Байдена на выборах президента США - он набрал необходимые 270 голосов. Последними проголосовали избиратели Гавайев. Все четыре голоса выборщиков здесь получил Байден. Таким образом, окончательные результаты коллегии выборщиков - 306 голосов за Байдена и 232 за Трампа. Теперь этот результат предстоит 6 января утвердить Конгрессу.