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05:02 15.12.2020

Число жертв коронавируса в США превысило 300 тыс. - университет Хопкинса

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Число жертв коронавируса в США превысило 300 тыс. - университет Хопкинса

В Соединенных Штатах с начала пандемии COVID-19 от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 300 тыс. 586 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса в ночь на вторник.

По его данным, всего в США число инфицированных на 03:30 вторника выросло до 16 млн 432 тыс. 408 человек, излечились более 6,3 млн.

Университет, который суммирует данные, поступающие из 191 страны и региона мира, сообщил, что в ночь на вторник общее число заразившихся коронавирусом на планете достигло 72 млн 702 тыс. 555, из них скончались 1 млн 619 тыс. 598, вылечились 47,5 млн.

Портал Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, сообщил, что общее число инфицированных в 220 странах и регионах мира составило на 03:30 мск вторника 73 млн 171 тыс. 533, летальные исходы зафиксированы в 1 млн 627 тыс. 254 случаях, выздоровели 51,2 млн.

Теги: #сша #жертвы #коронавирус
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