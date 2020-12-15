Зампред НБУ Сологуб считает новую оргструктуру Нацбанка лучше октябрьской, но несущей риски финстабильности

Заместитель главы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб, один из двух оставшихся членов правления центробанка после смены в июле его главы, приветствовал отмену неоправданных, на его взгляд, изменений в оргструктуре НБУ от октября этого года, но подверг критике новое распределения полномочий.

"Поддерживаю отмену неоправданных изменений в оргстуктуре НБУ. Но считаю, что распределение полномочий между членами правления не соответствует их профессиональному профилю и несет риски для эффективного выполнения НБУ функции по поддержанию финансовой стабильности", - написал он вечером в понедельник в Twitter.

Как сообщалось, правление Нацбанка 11 декабря вновь изменило оргструктуру, сократив вертикаль подчинения главы НБУ Кирилла Шевченко, которая была увеличена при предыдущей смене оргструктуры в октябре этого года.

В частности, за вертикаль "Пруденциальный надзор" теперь будет отвечать замглавы Ярослав Матузка, который вошел в правление Нацбанка в начале сентября этого года, до был руководителем направления по юридической координации деятельности ПриватБанка, а еще ранее – членом набсовета Укргазбанка, когда его возглавлял Шевченко. В указанную вертикаль входят, в частности, департаменты банковского надзора, выездных проверок, лицензирования, надзора за рынком небанковских услуг и финансового мониторинга.

В свою очередь финансово-административный и операционный блок теперь передан от него первой замглавы Нацбанка Екатериной Рожковой, которая до октябрьских изменений курировала вертикаль "Пруденциальный надзор".

До первой попытки перераспределения полномочий в начале октября Совет НБУ большинством голосов, в том числе и главы Нацбанка, заявил о недоверии двум оставшимся после смены главы членам правления -- Рожковой и Сологубу и вынес им выговор. Об озабоченности этим решением заявили МВФ, ЕС и США.

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин, ранее публично призывавший Рожкову и Сологуба уволиться, после нового решения о перераспределении полномочий 11 декабря заявил, что в нем нет "никакого политического подтекста или каких-то неудовлетворенных амбиций". "Считаю, что те члены правления, которые не видят себя частью обновленной команды НБУ, - должны сделать для себя соответствующие выводы", -- написал Данилишин.

Рожкова пока публично не комментировала последние изменения в оргструктуре.