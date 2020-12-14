События

23:55 14.12.2020

Из-за внедрения тестирования контактных лиц показатели заболеваемости COVID-19 могут вырасти – Степанов

2 мин читать
Из-за внедрения тестирования контактных лиц показатели заболеваемости COVID-19 могут вырасти – Степанов

Внедрение тестирования экспресс-тестами на антиген контактных лиц может привести к увеличению показателей заболеваемости COVID-19, прогнозирует министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы внедрили так называемое скрининговое тестирование, когда мы тестируем контактных  больных, мы уже начали его экспресс-тестами на антиген – это быстрые тесты за 15 минут, и мы  понимаем, что количество вывяленных больных может  вырасти, потому, что сейчас бессимптомных мы не видим", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV в понедельник.

Кроме того, Степанов сообщил, что за последнюю неделю количество госпитализированных с COVID-19 снизилось по сравнению с неделей ранее.

"Количество госпитализированных лиц, если сравнить с прошлой неделей, снизилось почти на 1000 человек , которые были госпитализированы на контрольную дату - мы меряем воскресенье к воскресенью", - сказал он.

 По словам Степанова, в настоящее время стационарное лечение от COVID-19 проходят 28 тыс.человек.

Он также заверил, что в лабораторных центрах Минздрав в настоящее время "вообще нет очереди на тестирование на COVID-19, они не загружены на 100%, потому, что мы увеличили их мощности". 

Степанов подчеркнул, что "ситуация стабилизировалась, в том числе в связи с карантинными мероприятиями, которые были введены".

Он также назвал недопустимой ситуацию, когда пациентов выписывают из больницы с сатурацией ниже 90%.

"Это недопустимые вещи и это вопросы к этим больницам, мы  требуем от больниц, чтобы они четко придерживались стандарта. У нас есть четкий стандарт: при сатурации 92% человек должен быть госпитализирован и  ему должна проводится кислородная терапия", - сказал он.

Теги: #коронавирус #степанов #украина
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:01 15.12.2020
Зампред НБУ Сологуб считает новую оргструктуру Нацбанка лучше октябрьской, но несущей риски финстабильности

Зампред НБУ Сологуб считает новую оргструктуру Нацбанка лучше октябрьской, но несущей риски финстабильности

22:29 14.12.2020
Парламентский комитет по вопросам бюджета утвердил финальный текст законопроекта о государственном бюджете на 2021 год

Парламентский комитет по вопросам бюджета утвердил финальный текст законопроекта о государственном бюджете на 2021 год

19:53 14.12.2020
Круглосуточный комендантский час будет действовать в новогодние праздники в Турции - Эрдоган

Круглосуточный комендантский час будет действовать в новогодние праздники в Турции - Эрдоган

19:15 14.12.2020
Новая разновидность COVID-19 распространилась на юге Великобритании

Новая разновидность COVID-19 распространилась на юге Великобритании

18:51 14.12.2020
Госпитализация с COVID-19 резко подскочила, несмотря на падение числа новых больных

Госпитализация с COVID-19 резко подскочила, несмотря на падение числа новых больных

17:39 14.12.2020
Киев и Брюссель обсудили последствия аннексии Крыма РФ

Киев и Брюссель обсудили последствия аннексии Крыма РФ

16:48 14.12.2020
США начали массовую вакцинацию от коронавируса COVID-19

США начали массовую вакцинацию от коронавируса COVID-19

16:23 14.12.2020
Белановский ГОК Ferrexpo передал помощь больницам Кременчугского региона

Белановский ГОК Ferrexpo передал помощь больницам Кременчугского региона

16:06 14.12.2020
Арбитражная комиссия признала незаконным мораторий Украины на экспорт леса и обязала отменить его - представительство ЕС

Арбитражная комиссия признала незаконным мораторий Украины на экспорт леса и обязала отменить его - представительство ЕС

14:54 14.12.2020
Moody's отозвало рейтинг "Ca" "российских" евробондов Украины 2013г. на $3 млрд

Moody's отозвало рейтинг "Ca" "российских" евробондов Украины 2013г. на $3 млрд

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Байден получил 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом

Парламентский комитет по вопросам бюджета утвердил финальный текст законопроекта о государственном бюджете на 2021 год

Украина расценивает национализацию Россией "Массандры" как военное преступление – прокурор АРК

США ввели санкции против Турции за покупку у России С-400 - Помпео

Украина считает выданные крымчанам российские паспорта равноценными "документам" из сувенирного магазина – прокурор АРК

ПОСЛЕДНЕЕ

Байден получил 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом

Республиканцы организовали альтернативное голосование выборщиков в "спорных" штатах - помощник Трампа

Турция готовится обнародовать собственную космическую программу – президент

В Харькове из-за непогоды приостановлено движение троллейбусов на части маршрутов, возможна остановка трамваев

Рада не примет госбюджет-2021 на текущей неделе, считает нардеп Качура

В Раде зарегистрирован четвертый законопроект о внесении изменений в закон о НАБУ

Украина расценивает национализацию Россией "Массандры" как военное преступление – прокурор АРК

США ввели санкции против Турции за покупку у России С-400 - Помпео

Украина считает выданные крымчанам российские паспорта равноценными "документам" из сувенирного магазина – прокурор АРК

Кадровые вопросы не будут рассматриваться в Раде во вторник

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА