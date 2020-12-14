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22:29 14.12.2020

Парламентский комитет по вопросам бюджета утвердил финальный текст законопроекта о государственном бюджете на 2021 год

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Парламентский комитет по вопросам бюджета утвердил финальный текст законопроекта о государственном бюджете на 2021 год

Парламентский комитет по вопросам бюджета после двухчасовых дискуссий утвердил финальный текст законопроекта о государственном бюджете на 2021 год, сообщил народный депутат от фракции "Евросолидарность" Алексей Гончаренко.
"Бюджетный комитет поддержал проект бюджета-2021. Против один член Комитета (Гончаренко, "ЕС"), воздержался 1 (Цабаль, "Голос")", - написал Гончаренко в своем телеграмм-канале в понедельник вечером.
Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/4483

Теги: #бюджет #украина #вр
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