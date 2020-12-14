Турция готовится обнародовать собственную космическую программу – президент

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что страна в ближайшие недели обнародует свою собственную космическую программу, сообщает издание Daily Sabah.

"Мы обнародуем нашу национальную космическую программу в ближайшие недели", - сказал Эрдоган.

В ноябре министр промышленности и технологий Мустафа Варнак говорил, что турецкая национальная космическая программа включает амбициозные проекты от спутников до систем запуска. По его словам, сотни компаний станут производителями в этой области.