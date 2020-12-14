События

21:36 14.12.2020

Турция готовится обнародовать собственную космическую программу – президент

1 мин читать
Турция готовится обнародовать собственную космическую программу – президент

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что страна в ближайшие недели обнародует свою собственную космическую программу, сообщает издание Daily Sabah.

"Мы обнародуем нашу национальную космическую программу в ближайшие недели", - сказал Эрдоган.

В ноябре министр промышленности и технологий Мустафа Варнак говорил, что турецкая национальная космическая программа включает амбициозные проекты от спутников до систем запуска. По его словам, сотни компаний станут производителями в этой области.

 

Теги: #турция #космос #программа
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:23 14.12.2020
США ввели санкции против Турции за покупку у России С-400 - Помпео

США ввели санкции против Турции за покупку у России С-400 - Помпео

19:53 14.12.2020
Круглосуточный комендантский час будет действовать в новогодние праздники в Турции - Эрдоган

Круглосуточный комендантский час будет действовать в новогодние праздники в Турции - Эрдоган

19:45 14.12.2020
Минобороны Украины заключило соглашения с турецкими компаниями о поставках корветов и беспилотников

Минобороны Украины заключило соглашения с турецкими компаниями о поставках корветов и беспилотников

14:19 12.12.2020
Система получения кислорода "Электрон-ВМ" вновь отключилась на МКС

Система получения кислорода "Электрон-ВМ" вновь отключилась на МКС

12:32 12.12.2020
Китайский зонд "Чанъэ-5" с пробами лунного грунта вышел на орбиту Луны, готовясь к возвращению на Землю

Китайский зонд "Чанъэ-5" с пробами лунного грунта вышел на орбиту Луны, готовясь к возвращению на Землю

14:11 10.12.2020
Президент Азербайджана приветствовал Эрдогана на параде в Баку, турецкий лидер заявил, что борьба еще не окончена

Президент Азербайджана приветствовал Эрдогана на параде в Баку, турецкий лидер заявил, что борьба еще не окончена

22:48 09.12.2020
Трамп подписал директиву о принципиальном значении космоса для США - вице-президент Пенс

Трамп подписал директиву о принципиальном значении космоса для США - вице-президент Пенс

20:11 09.12.2020
Начало вакцинации от COVID-19 в Турции ожидается в ближайшие дни

Начало вакцинации от COVID-19 в Турции ожидается в ближайшие дни

16:58 09.12.2020
Турция отказалась закупать российскую вакцину от COVID-19

Турция отказалась закупать российскую вакцину от COVID-19

10:36 09.12.2020
Украина обсуждает с Турцией создание совместного ракетоносителя – вице-премьер Уруский

Украина обсуждает с Турцией создание совместного ракетоносителя – вице-премьер Уруский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина расценивает национализацию Россией "Массандры" как военное преступление – прокурор АРК

США ввели санкции против Турции за покупку у России С-400 - Помпео

Украина считает выданные крымчанам российские паспорта равноценными "документам" из сувенирного магазина – прокурор АРК

Глава Госпогранслужбы Украины: мы не фиксируем сейчас угроз со стороны Беларуси

Российские пограничники вновь не смогли представить информацию о якобы нарушении границы со стороны Украины – Госпогранслужба

ПОСЛЕДНЕЕ

В Харькове из-за непогоды приостановлено движение троллейбусов на части маршрутов, возможна остановка трамваев

Рада не примет госбюджет-2021 на текущей неделе, считает нардеп Качура

В Раде зарегистрирован четвертый законопроект о внесении изменений в закон о НАБУ

Украина расценивает национализацию Россией "Массандры" как военное преступление – прокурор АРК

Украина считает выданные крымчанам российские паспорта равноценными "документам" из сувенирного магазина – прокурор АРК

Кадровые вопросы не будут рассматриваться в Раде во вторник

В Косово вылетела очередная ротация украинских миротворцев – командование Сухопутных войск ВСУ

Глава Госпогранслужбы Украины: мы не фиксируем сейчас угроз со стороны Беларуси

Новая разновидность COVID-19 распространилась на юге Великобритании

Российские пограничники вновь не смогли представить информацию о якобы нарушении границы со стороны Украины – Госпогранслужба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА