В Харькове из-за непогоды приостановлено движение троллейбусов на части маршрутов, возможна остановка трамваев

В Харькове из-за обледенения контактной сети приостановлено движение на части троллейбусных маршрутов, сообщил директор департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.

"В связи с обледенением контактных проводов приостановлено движение троллейбусов на маршрутах №№ 2а, 2б, 12, 17, 18 (Павлово поле,Алексеевка,пос.Жуковского), 6 (Основа), 11, 27 (Бавария,Ул.Холодногорская)", - написал Сидоренко на своей странице в Facebook.

По его словам, возможно также, что вскоре будет приостановлено движение и на части трамвайных маршрутов.

"Из-за непрекращающегося дождя транспортники именно сейчас не могут прочистить контактные сети. Обещают сделать это ночью, но необходимо прекращение осадков", - объяснил Сидоренко.