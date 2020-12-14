В Раде зарегистрирован четвертый законопроект о внесении изменений в закон о НАБУ

Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в закон "О национальном антикоррупционном бюро Украины" относительно приведения положений в соответствии антикоррупционному законодательству.

Как сообщает сайт парламента, соответствующий законопроект №4437-3 Качура зарегистрировал в понедельник. Текст законопроекта на сайте пока отсутствует.

Согласно информации, обнародованной на сайте Верховной Рады, это третий альтернативный законопроект об изменениях в закон о НАБУ.

Основным является правительственный законопроект №4437 о внесении изменений в закон о НАБУ, зарегистрированный в парламенте 27 ноября и предлагающий забрать у президента Украины полномочия создавать НАБУ, назначать и увольнять его директора. Правительственный законопроект предлагает определить, что Бюро образуется и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями закона о НАБУ и устанавливает полномочия Верховной Рады принимать решение об увольнении директора НАБУ.