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20:33 14.12.2020

В Раде зарегистрирован четвертый законопроект о внесении изменений в закон о НАБУ

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В Раде зарегистрирован четвертый законопроект о внесении изменений в закон о НАБУ

Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в закон "О национальном антикоррупционном бюро Украины" относительно приведения положений в соответствии антикоррупционному законодательству.

Как сообщает сайт парламента, соответствующий законопроект №4437-3 Качура зарегистрировал в понедельник. Текст законопроекта на сайте пока отсутствует.

Согласно информации, обнародованной на сайте Верховной Рады, это третий альтернативный законопроект об изменениях в закон о НАБУ.

Основным является правительственный законопроект №4437 о внесении изменений в закон о НАБУ, зарегистрированный в парламенте 27 ноября и предлагающий забрать у президента Украины полномочия создавать НАБУ, назначать и увольнять его директора. Правительственный законопроект предлагает определить, что Бюро образуется и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями закона о НАБУ и устанавливает полномочия Верховной Рады принимать решение об увольнении директора НАБУ.

Теги: #набу #законопроект
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