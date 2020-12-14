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20:23 14.12.2020

Украина расценивает национализацию Россией "Массандры" как военное преступление – прокурор АРК

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Украина расценивает национализацию Россией "Массандры" как военное преступление – прокурор АРК

Присвоение и продажа имущества АО "Производственно-аграрное объединение "Массандра" в оккупированном РФ Крыму расценивается украинской стороной как военное преступление, отмечает руководитель прокуратуры АР Крым и города Севастополя Игорь Поночовный в опубликованном в понедельник интервью изданию "Зеркало недели".

Отвечая на вопрос, почему присвоение и продажа объединения "Массандра" квалифицируется как военное преступление, он сказал: "Потому что, согласно IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года, государству-оккупанту запрещается присваивать как публичную, так и частную собственность на оккупированной территории. Государство-оккупант имеет право пользоваться публичным имуществом только в военных целях".

"После оккупации полуострова РФ имущество "Массандры" "национализировали", фактически экспроприировали, передали в федеральную собственность - управлению делами президента РФ, потом вернули в "собственность Республики Крым", соответственно, никакой военной необходимости в таком присвоении и передаче имущества не было. А выставление на аукцион активов "Массандры" и ее покупка российской компанией подтверждают тот факт, что оккупационная администрация, кроме того, что незаконно завладела этим имуществом, еще и незаконно им распоряжается", - подчеркнул прокурор.

По его словам, прокуратура АРК и Севастополя расследует несколько эпизодов, касающихся имущества "Массандры". "Кроме присвоения, это еще и продажа земли под виноградниками в Гурзуфе, и производство в отношении "директора" "Массандры" Янины Павленко, самовольно открывшей 240-летнюю бутылку "Херес де ля Фронтера" для Владимира Путина и Сильвио Берлускони. Теперь "дело "Массандры" пополнится и компанией-покупателем", - добавил Поночовный.

Теги: #крым #массандра
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