США ввели санкции против Турции за покупку у России С-400 - Помпео

США ввели санкции против секретариата оборонной промышленности Турции и ее руководителя Исмаила Демира за покупку у России С-400, сообщил госсекретарь США Майка Помпео, распространенном в понедельник.

"Сегодня Соединенные Штаты вводят санкции против Секретариата оборонной промышленности Турции в рамках закона CAATSA за сознательное участие в крупной транзакции с Рособоронэкспортом, главной российской компанией по экспорту товаров военного назначения, по приобретению системы ПВО С-400" , - говорится в заявлении Помпео.

Он отметил, что в санкции распространяются и лично на Демира: его активы в США будут заморожены.

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