События

20:15 14.12.2020

Украина считает выданные крымчанам российские паспорта равноценными "документам" из сувенирного магазина – прокурор АРК

2 мин читать
Украина считает выданные крымчанам российские паспорта равноценными "документам" из сувенирного магазина – прокурор АРК

Руководитель прокуратуры АР Крым и города Севастополя Игорь Поночовный заявляет о юридической ничтожности с точки зрения украинского законодательства российских паспортов, выданных жителям Крыма после оккупации полуострова.

В опубликованном в понедельник интервью изданию "Зеркало недели", отвечая на вопрос, нужно ли крымчанам обращаться в консульство РФ для подачи заявлений о выходе из российского гражданства, он сказал: "Я думаю, нет, поскольку это документы, равнозначные паспорту из сувенирного магазина".

"Обращение гражданина Украины из Крыма в консульство России о выходе из гражданства РФ - это признание того, что он был гражданином России. Граждане Украины в оккупации стали заложниками ситуации, им принудительно навязывают этот паспорт, государство-оккупант создало все условия, чтобы без него крымчане на своей территории не могли обходиться. Поэтому фэйковый паспорт РФ, выданный оккупационной администрацией, надо воспринимать лишь как средство для обеспечения необходимых условий проживания в Крыму на период оккупации", - пояснил Поночовный.

При этом он опроверг информацию о якобы наказаниях в Украине за получение жителями Крыма паспортов РФ. "Никакого наказания за наличие российского паспорта, выданного в Крыму гражданину Украины, нет. Поскольку эти паспорта не признаются ни Украиной, ни какой-либо демократической страной мира. В сущности, это навязанный псевдодокумент, а за псевдодокументы ответственности быть не может", - сказал прокурор АРК.

В то же время, Поночовный признал, что от людей, пересекающих административную границу с оккупированным Крымом, поступают жалобы на действия таможенников и пограничников, которые шантажируют их наличием российского паспорта. "У нас есть уголовное производство, открытое по обращению правозащитных организаций. При этом заявления от самих потерпевших граждан официально к нам не поступали", - рассказал он.

"Мы планируем обновить наши информационные борды на КПВВ — дополним их еще и информацией об отсутствии ответственности за принудительные паспортизацию и призыв в российскую армию", - добавил Поночовный.

Теги: #крым #рф #паспорта
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:23 14.12.2020
Украина расценивает национализацию Россией "Массандры" как военное преступление – прокурор АРК

Украина расценивает национализацию Россией "Массандры" как военное преступление – прокурор АРК

19:12 14.12.2020
Российские пограничники вновь не смогли представить информацию о якобы нарушении границы со стороны Украины – Госпогранслужба

Российские пограничники вновь не смогли представить информацию о якобы нарушении границы со стороны Украины – Госпогранслужба

18:44 14.12.2020
РФ должна нести ответственность за продажу винзавода "Массандра" на аукционе – МИД

РФ должна нести ответственность за продажу винзавода "Массандра" на аукционе – МИД

17:44 14.12.2020
Правозащитники зафиксировали более 40 случаев исчезновения людей на территории оккупированного Крыма

Правозащитники зафиксировали более 40 случаев исчезновения людей на территории оккупированного Крыма

17:39 14.12.2020
Киев и Брюссель обсудили последствия аннексии Крыма РФ

Киев и Брюссель обсудили последствия аннексии Крыма РФ

14:54 14.12.2020
Moody's отозвало рейтинг "Ca" "российских" евробондов Украины 2013г. на $3 млрд

Moody's отозвало рейтинг "Ca" "российских" евробондов Украины 2013г. на $3 млрд

11:01 14.12.2020
Хакеры, якобы связанные с российской разведкой, совершили атаки на Минфин и структуру Минторга США

Хакеры, якобы связанные с российской разведкой, совершили атаки на Минфин и структуру Минторга США

16:01 12.12.2020
МИД Украины выразило протест против расширения перечня граждан Украины, в отношении которых РФ ввело "специальные экономические меры"

МИД Украины выразило протест против расширения перечня граждан Украины, в отношении которых РФ ввело "специальные экономические меры"

21:27 11.12.2020
Глава МИД: Международный уголовный суд принял решение о начале официального расследования по иску Украины относительно военных преступлениий и преступлений против человечности на востоке Украины и в Крыму

Глава МИД: Международный уголовный суд принял решение о начале официального расследования по иску Украины относительно военных преступлениий и преступлений против человечности на востоке Украины и в Крыму

13:25 11.12.2020
На границе с РФ найден обгоревший УАЗ, в котором перевозили контрабандную икру

На границе с РФ найден обгоревший УАЗ, в котором перевозили контрабандную икру

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина расценивает национализацию Россией "Массандры" как военное преступление – прокурор АРК

США ввели санкции против Турции за покупку у России С-400 - Помпео

Глава Госпогранслужбы Украины: мы не фиксируем сейчас угроз со стороны Беларуси

Российские пограничники вновь не смогли представить информацию о якобы нарушении границы со стороны Украины – Госпогранслужба

Госпитализация с COVID-19 резко подскочила, несмотря на падение числа новых больных

ПОСЛЕДНЕЕ

США ввели санкции против Турции за покупку у России С-400 - Помпео

Кадровые вопросы не будут рассматриваться в Раде во вторник

В Косово вылетела очередная ротация украинских миротворцев – командование Сухопутных войск ВСУ

Круглосуточный комендантский час будет действовать в новогодние праздники в Турции - Эрдоган

Глава Госпогранслужбы Украины: мы не фиксируем сейчас угроз со стороны Беларуси

Минобороны Украины заключило соглашения с турецкими компаниями о поставках корветов и беспилотников

Новая разновидность COVID-19 распространилась на юге Великобритании

Премьер Украины принимает участие в заседании фракции "Слуга народа"

В повестке дня Рады на вторник – продление закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО и принятие госбюджета-2021

САП обжалует в суде передачу другому органу подследственности по делу о предоставлении взятки экс-руководителем "Укрбуда"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА