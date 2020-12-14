Украина считает выданные крымчанам российские паспорта равноценными "документам" из сувенирного магазина – прокурор АРК

Руководитель прокуратуры АР Крым и города Севастополя Игорь Поночовный заявляет о юридической ничтожности с точки зрения украинского законодательства российских паспортов, выданных жителям Крыма после оккупации полуострова.

В опубликованном в понедельник интервью изданию "Зеркало недели", отвечая на вопрос, нужно ли крымчанам обращаться в консульство РФ для подачи заявлений о выходе из российского гражданства, он сказал: "Я думаю, нет, поскольку это документы, равнозначные паспорту из сувенирного магазина".

"Обращение гражданина Украины из Крыма в консульство России о выходе из гражданства РФ - это признание того, что он был гражданином России. Граждане Украины в оккупации стали заложниками ситуации, им принудительно навязывают этот паспорт, государство-оккупант создало все условия, чтобы без него крымчане на своей территории не могли обходиться. Поэтому фэйковый паспорт РФ, выданный оккупационной администрацией, надо воспринимать лишь как средство для обеспечения необходимых условий проживания в Крыму на период оккупации", - пояснил Поночовный.

При этом он опроверг информацию о якобы наказаниях в Украине за получение жителями Крыма паспортов РФ. "Никакого наказания за наличие российского паспорта, выданного в Крыму гражданину Украины, нет. Поскольку эти паспорта не признаются ни Украиной, ни какой-либо демократической страной мира. В сущности, это навязанный псевдодокумент, а за псевдодокументы ответственности быть не может", - сказал прокурор АРК.

В то же время, Поночовный признал, что от людей, пересекающих административную границу с оккупированным Крымом, поступают жалобы на действия таможенников и пограничников, которые шантажируют их наличием российского паспорта. "У нас есть уголовное производство, открытое по обращению правозащитных организаций. При этом заявления от самих потерпевших граждан официально к нам не поступали", - рассказал он.

"Мы планируем обновить наши информационные борды на КПВВ — дополним их еще и информацией об отсутствии ответственности за принудительные паспортизацию и призыв в российскую армию", - добавил Поночовный.