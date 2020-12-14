Кадровые вопросы не будут рассматриваться в Раде во вторник

Верховная Рада не будет рассматривать кадровые вопросы во время пленарного заседания 15 декабря, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев

"Кадровые вопросы не будут рассматриваться нами завтра в Верховной Раде. Я думаю, что прежде чем принимать решения относительно каких-либо кадровых вопросов, нам нужно провести еще одно заседания фракции", – сказал Гетманцев журналистам после заседания фракции "Слуга народа" в понедельник.

Парламентарий уточнил, что во время заседания фракции в понедельник к присутствующему на нем премьер-министру Денису Шмыгалю были вопросы относительно кадровых изменений в правительстве, но "он не был готов говорить о персоналиях".