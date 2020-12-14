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20:13 14.12.2020

Кадровые вопросы не будут рассматриваться в Раде во вторник

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Кадровые вопросы не будут рассматриваться в Раде во вторник

Верховная Рада не будет рассматривать кадровые вопросы во время пленарного заседания 15 декабря, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев

"Кадровые вопросы не будут рассматриваться нами завтра в Верховной Раде. Я думаю, что прежде чем принимать решения относительно каких-либо кадровых вопросов, нам нужно провести еще одно заседания фракции", – сказал Гетманцев журналистам после заседания фракции "Слуга народа" в понедельник.

Парламентарий уточнил, что во время заседания фракции в понедельник к присутствующему на нем премьер-министру Денису Шмыгалю были вопросы относительно кадровых изменений в правительстве, но "он не был готов говорить о персоналиях".

Теги: #правительство #кадры
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