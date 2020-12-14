События

20:11 14.12.2020

В Косово вылетела очередная ротация украинских миротворцев – командование Сухопутных войск ВСУ

1 мин читать
В Косово вылетела очередная ротация украинских миротворцев – командование Сухопутных войск ВСУ

Очередная ротация украинских миротворцев вылетела с военного аэродрома аэропорта "Борисполь" в международный аэропорт Приштина в понедельник, 14 декабря, сообщает пресс-служба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"Каждый из вновь прибывших миротворцев имеет опыт службы в АТО/ООС, хорошее владение иностранным языком, прекрасную физическую подготовку и профессиональные знания. Ротация в Косово в военнослужащих продлится шесть месяцев", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Отмечается, что перед отправкой в Косово всем военнослужащим были сделаны необходимые прививки. Кроме того, они прошли специальную изоляцию и сдали тесты на коронавирус.

Также все военнослужащие были снабжены средствами индивидуальной защиты на период ротации.

 

Теги: #косово #миротворцы
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:24 10.11.2020
Прямое участие турецких военных в миротворческой миссии в Карабахе не планируется, утверждают в Москве

Прямое участие турецких военных в миротворческой миссии в Карабахе не планируется, утверждают в Москве

01:41 10.11.2020
В Карабахе будет совместная миротворческая миссия Турции и России

В Карабахе будет совместная миротворческая миссия Турции и России

19:10 05.11.2020
ЕС принял к сведению отставку Тачи и приветствовал его согласие сотрудничать с судом в Гааге

ЕС принял к сведению отставку Тачи и приветствовал его согласие сотрудничать с судом в Гааге

22:31 03.10.2020
Премьер Армении: вопрос о введении российских миротворцев в непризнанный Карабах может обсуждаться в рамках Минской группы ОБСЕ

Премьер Армении: вопрос о введении российских миротворцев в непризнанный Карабах может обсуждаться в рамках Минской группы ОБСЕ

17:17 24.07.2020
Резников считает, что для вывода российских войск с территории ОРДЛО все равно нужно будет прийти к вопросу миротворцев

Резников считает, что для вывода российских войск с территории ОРДЛО все равно нужно будет прийти к вопросу миротворцев

16:57 12.07.2020
В ЕС объявляют о возобновлении диалога о нормализации отношений между Сербией и Косово

В ЕС объявляют о возобновлении диалога о нормализации отношений между Сербией и Косово

14:32 12.07.2020
В ЕС хотят подписания юридически обязывающего соглашения между Сербией и Косово

В ЕС хотят подписания юридически обязывающего соглашения между Сербией и Косово

01:02 12.07.2020
Под эгидой ЕС возобновляется политический диалог высокого уровня между Белградом и Приштиной

Под эгидой ЕС возобновляется политический диалог высокого уровня между Белградом и Приштиной

23:49 06.07.2020
Украина изучает вопрос введения миротворцев на Донбасс, и даже вариант с миротворцами ОБСЕ, у которой есть такой мандат

Украина изучает вопрос введения миротворцев на Донбасс, и даже вариант с миротворцами ОБСЕ, у которой есть такой мандат

10:41 29.05.2020
Зеленский и командование ВСУ поздравили украинских миротворцев с Международным днем миротворцев ООН

Зеленский и командование ВСУ поздравили украинских миротворцев с Международным днем миротворцев ООН

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина расценивает национализацию Россией "Массандры" как военное преступление – прокурор АРК

США ввели санкции против Турции за покупку у России С-400 - Помпео

Украина считает выданные крымчанам российские паспорта равноценными "документам" из сувенирного магазина – прокурор АРК

Глава Госпогранслужбы Украины: мы не фиксируем сейчас угроз со стороны Беларуси

Российские пограничники вновь не смогли представить информацию о якобы нарушении границы со стороны Украины – Госпогранслужба

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина расценивает национализацию Россией "Массандры" как военное преступление – прокурор АРК

США ввели санкции против Турции за покупку у России С-400 - Помпео

Украина считает выданные крымчанам российские паспорта равноценными "документам" из сувенирного магазина – прокурор АРК

Кадровые вопросы не будут рассматриваться в Раде во вторник

Круглосуточный комендантский час будет действовать в новогодние праздники в Турции - Эрдоган

Глава Госпогранслужбы Украины: мы не фиксируем сейчас угроз со стороны Беларуси

Минобороны Украины заключило соглашения с турецкими компаниями о поставках корветов и беспилотников

Новая разновидность COVID-19 распространилась на юге Великобритании

Российские пограничники вновь не смогли представить информацию о якобы нарушении границы со стороны Украины – Госпогранслужба

Премьер Украины принимает участие в заседании фракции "Слуга народа"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА