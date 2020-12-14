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19:45 14.12.2020

Минобороны Украины заключило соглашения с турецкими компаниями о поставках корветов и беспилотников

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Минобороны Украины заключило соглашения с турецкими компаниями о поставках корветов и беспилотников

Министр обороны Украины Андрей Таран подписал соглашения с турецкими компаниями о передаче технологий и производства корветов и ударных беспилотных авиационных комплексов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как сообщается на сайте украинского оборонного ведомства в понедельник, подписание состоялось в рамках визита турецкой делегации в Украину во главе с президентом Директората оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром.

По словам Тарана, прежде всего, речь идет о проектах, призванных радикально усилить боевые возможности Военно-морских сил ВСУ для повышения безопасности в Черноморско-азовском регионе.

Министр отметил, что это первые в истории внешнеэкономические сделки на товары военного назначения, заключенные Министерством обороны Украины.

В Минобороны напомнили, что в октябре Таран и Демир подписали меморандум с намерениями начать и имплементировать совместные проекты по строительству боевых кораблей, беспилотных летательных аппаратов и всех видов турбинных двигателей. Тогда же министр обороны Украины и Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар подписали рамочное военное соглашение между правительствами обеих стран.

Теги: #минобороны #турция #впк #поставки
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