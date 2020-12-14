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19:15 14.12.2020

Новая разновидность COVID-19 распространилась на юге Великобритании

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Новая разновидность COVID-19 распространилась на юге Великобритании

Власти Великобритании обнаружили новую разновидность коронавируса и связали с ней быстрое распространение заболевания на юго-востоке Англии, сообщила The Guardian со ссылкой на главу Минздрава Мэтта Хэнкока.

"Мы идентифицировали новую разновидность коронавируса. Это может объяснить быстрое распространение (вируса - ИФ) на юго-востоке Англии... Мы в настоящее время идентифицировали более тысячи случаев с этой разновидностью, главным образом на юге Англии", - заявил Хэнкок, добавив, что Лондон уведомил ВОЗ об обнаружении новой разновидности коронавируса.

С начала пандемии в Великобритании заразились коронавирусом более 1,8 млн человек, свыше 64 тыс. умерли. Страна в последнее время ужесточает меры по борьбе с пандемией. Так, в британской столице и ряде районов на юго-востоке страны со среды закроются бары, пабы, кафе и рестораны. Они смогут работать только на вынос или доставлять еду на дом.

Теги: #коронавирус #британия
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