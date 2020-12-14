Российские пограничники вновь не смогли представить информацию о якобы нарушении границы со стороны Украины – Госпогранслужба

Российская сторона в ходе очередной погранично-представительской встречи вновь не смогла представить объективную информацию о возможном нарушении группой лиц границы из Украины и огневом противостоянии, о которых ранее информировала пограничная служба ФСБ РФ по Белгородской и Воронежской области, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"Российская сторона все же решилась на очередную погранично-представительскую встречу, на которой настаивала Государственная пограничная служба Украины. Встреча состоялась в эти выходные и проходила в том числе непосредственно на линии границы. На ней российская сторона вновь не смогла представить объективную информацию, однако всячески продолжала манипулировать фактами, которые отобразила и в своем расследовании", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в Госпогранслужбе в понедельник.

В ведомстве отметили, что в частности, на этот раз смежная сторона заявила о дорожке следов группы лиц с территории Украины на территорию РФ и в обратном направлении, которые не смогла никак продемонстрировать на местности во время проведения погранично-представительских встреч. Также любые следы на местности отсутствуют и в фотоматериалах, предоставленных российской стороной.

"В то же время пограничники смежной страны начали путаться с местом, где якобы произошло нарушение границы. С российской стороны в очередной раз отсутствует какая-либо информация о человеке, который, с их слов, погиб, не представлены доказательства, подтверждающие наличие у нарушителя оружия", - пояснили в Госпогранслужбе.

Кроме того, предположение российской стороны о "трех вооруженных лицах" не подтверждается даже их протоколом опроса старшего пограничного наряда, который не видел, или не мог их видеть. На неконструктивность российской стороны, отмечают в ведомстве, указывает и то, что письмом от 5 декабря она отказалась от проведения погранично-представительской встречи, мотивируя свою позицию проведением одностороннего расследования, хотя соответствующее заключение было утверждено 4 декабря.

Как сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко в интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина", Госпогранслужба получила информацию о происшествии от российской стороны с огромной задержкой, приблизительно на 11 часов.

"Это свидетельствует о том, что российская сторона пыталась или вообще не афишировать эту информацию, или нарабатывала позицию, которую потом официально озвучила", - отметил он.

По словам главы погранведомства, с целью выяснения всех обстоятельств этого события была проведена первая погранично-представительская встреча на уровне помощников пограничных представителей, однако во время встречи ни одной подтверждающей информации украинской стороне не было предоставлено.

"Каждая сторона должна представить доказательства, а они не были представлены. Установлена процедура, согласно которой по результатам погранично-представительской встречи составляется протокол, где есть позиция российской стороны и позиция украинской стороны. Украинская сторона настаивала на представлении доказательств, но к общему решению мы так и не смогли прийти. Поэтому я считаю, что это обычная информационная пропагандистская акция со стороны спецслужб РФ. К чему она посвящена? Пожалуй, ко дню ФСБ РФ, который в соседней стране будут отмечать вскоре", - подчеркнул Дейнеко.

Он добавил, что Госпогранслужба до сих пор не получила официальной информации о якобы погибшем в РФ недалеко от границы украинце. "Да, в сети Интернет есть информация о том, что это гражданин Украины Г., который неоднократно попадал в поле зрения, однако официально мы ее не имеем. Тело погибшего не передавалось в Украину из РФ. Также, насколько мне известно, родственники и близкие этого лица на территорию РФ пока не выезжали", - сказал Дейнеко.



Полный текст интервью с главой Госпогранслужбы Украины Сергеем Дейнеко будет опубликован на сайте информационного агентства "Интерфакс-Украина".