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19:05 14.12.2020

Премьер Украины принимает участие в заседании фракции "Слуга народа"

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Премьер Украины принимает участие в заседании фракции "Слуга народа"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль участвует в заседании фракции партии "Слуга народа", сообщила в заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

"Заседание началось при участии премьер-министра Дениса Шмыгаля. Рассматриваем проект госбюджета, подготовленный ко второму чтению", – сказала Кравчук агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник..

Согласно повестке дня, Рада планирует 15 декабря рассмотреть законопроект № 4000 "О государственном бюджете Украины на 2021 год" во втором чтении.

Теги: #премьер #фракция #заседание
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