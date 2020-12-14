В повестке дня Рады на вторник – продление закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО и принятие госбюджета-2021

Верховная Рада во вторник рассмотрит законопроект №4467 о пролонгировании на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и во втором чтении – законопроекта №4000 о государственном бюджете на следующий год.

Как следует из обнародованной на сайте Верховной Рады повестки дня, народные депутаты во вторник намерены включить законопроект №4467 в повестку дня и принять по нему решение (проголосовать за документ в первом чтении и в целом – ИФ).

Народные депутаты также намерены включить в повестку дня и принять законопроекты, восстанавливающие работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции - о внесении изменений в законы "О предупреждении коррупции" о восстановлении институционального механизма предотвращения коррупции (№4470) и в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления особенностей составления протокола об административных правонарушениях в отношении судьи, судьи Конституционного суда (№4471).

В повестки дня также законопроекты о внесении изменений в законы об обеспечении независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания (№4107, первое чтение), о внесении изменений в закон "О государственной службе" о снятии возрастных ограничений для работы на госслужбе (№4096, второе чтение).