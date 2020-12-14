САП обжалует в суде передачу другому органу подследственности по делу о предоставлении взятки экс-руководителем "Укрбуда"

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует решение Печерского районного суда Киева о передаче другому органу дела о предоставлении неправомерной выгоды бывшим руководителем "Укрбуда".

"Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует решение следственного судьи Печерского районного суда Киева, который частично удовлетворил жалобу адвоката одного из подозреваемых в уголовном производстве по определению подследственности за другим органом. Одновременно, судья обязал генерального прокурора решить несуществующий спор о подследственности и поручить досудебное расследование другому органу", - сообщает пресс-служба САП в соцсети Facebook.

В САП подчеркивают, что следственный судья, принимая такое решение, вышел за пределы своих полномочий, поскольку решение вопроса подследственности является дискреционным правом прокурора в соответствии Уголовным процессуальным кодексом Украины, и не относится к компетенции следственного судьи. В то же время, в законодательстве прямо запрещено поручать досудебные расследования уголовных производств, отнесенных к подследственности Национального антикоррупционного бюро Украины, другим органам.

"Судебный контроль по делам Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляется Высшим антикоррупционным судом, а не Печерским районным судом. Киева", - указывается в сообщении.

Уточняется, что в конкретном уголовном производстве 1 декабря 2020 года было сообщено о подозрении бывшему народному депутату Украины по ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины, что является исключительной подследственностью НАБУ.

"Учитывая категорическое несогласие с решением суда, прокуроры САП обжалуют решение райсуда в суде апелляционной инстанции", - заявили в прокуратуре.

Как сообщалось, детективы НАБУ под процессуальным руководством САП сообщили о подозрении двум фигурантам дела о присвоении имущества Национальной гвардии Украины. О подозрении было сообщено заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины (ГНИЭКЦ) и в совершении новых преступлений - бывшему народному депутату - бывшему конечному бенефициарному собственнику ООО "Укрбуд Девелопмент" Максиму Микитасю.

Как было установлено, Микитась в сговоре с бывшим должностным лицом государственной компании "Укрбуд" договорился с заместителем директора ГНИЭКЦ о внесении недостоверных данных в экспертизу, которая была назначена для установления реальной стоимости объектов недвижимости в жилых комплексах на Печерске и на окраине Киева, которые были предметом обмена между Нацгвардией и застройщиком.

За вознаграждение в виде машиноместа рыночной стоимостью в 250 тыс. грн замдиректора ГНИЭКЦ снизил рыночную стоимость жилого комплекса более чем в 11 раз – с 81 млн грн до 7 млн грн.

Ранее правоохранители установили, что после заключения между Министерством внутренних дел Украины и строительной компанией договора строительства дома в Печерском районе Киева, который впоследствии был перестроен в жилкомплекс "Аристократ", группа лиц решила заключить дополнительные соглашении для обмена недвижимого имущества в ЖК "Аристократ" на недвижимое имущество в ЖК "Обериг" для завладения частью указанного имущества при обмене. Для реализации плана была проведена оценка имущества с целью уменьшения количества недвижимости в ЖК "Обериг" и ЖК "Казка", которое должно быть передано при обмене путем безосновательного занижения стоимости недвижимости в ЖК "Аристократ" и увеличения стоимости такого имущества в ЖК "Обериг".

В результате заключения и выполнения дополнительных соглашений были утеряны активы на общую сумму 81 млн 635 тыс. 448 грн.