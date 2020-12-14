РФ должна нести ответственность за продажу винзавода "Массандра" на аукционе – МИД

Решение о продаже на аукционе старейшего и крупнейшего винзавода Крыма АО "Производственно-аграрное объединение "Массандра" является юридически ничтожным и РФ должна нести за него ответственность, заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"РФ как государство оккупант в очередной раз нагло нарушила нормы международного гуманитарного права. В условиях санкционной изоляции Кремль за копейки пустил с молотка дочерней компании банка "Россия" активы незаконно экспроприированного украинского концерна "Массандра". Это решение юридически ничтожно. Россия должна нести за него ответственность", - написала Джапарова в Twitter в понедельник.

Ранее российские СМИ сообщили, что ООО "Южный проект" (Санкт-Петербург, структура банка "Россия") приобрело 100% акций АО "Производственно-аграрное объединение "Массандра" – крупнейший и старейший завод тихих вин в Крыму – за 5 млрд 327,177 млн рублей. Стартовая цена лота составляла 5 млрд 300 млн 674 тыс. рублей.