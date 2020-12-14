Украина предложит ТКГ 15-16 декабря рассмотреть ряд вопросов, в том числе по 4 новым участкам разведения сил и средств

Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) предлагает на очередном заседании ТКГ 15-16 декабря рассмотреть вопросы освобождения удерживаемых лиц, а также обеспечения свободного и беспрепятственного доступа международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам.

Как сообщается на странице украинской делегации в ТКГ в Facebook, также предлагается рассмотреть на заседании вопросы разблокирования российской стороной работы контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения, а также вопрос обеспечения свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины.

Также предлагается рассмотреть финализацию договоренностей о 19 участках разминирования и о 4 новых участках разведения сил и средств.

Как отмечается в сообщении, на вторник, 15 декабря, запланировано заседание подгрупп ТКГ (политической, гуманитарной, экономической и подгруппой по безопасности), а на среду, 16 декабря - общее заседание ТКГ.